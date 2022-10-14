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AB ülkelerine kaçak göçmen akını patlama yaptı

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AB sınır koruma kurumu Frontex, kaçak yollarla gelen göçmenlerin sayısının patlama yaptığını, Balkanlar üzerinden Avrupa’ya giren kaçak göçmenlerin çoğunlukla Türkiye, Suriye ve Afganistan vatandaşı olduğunu bildirdi.
AB ülkelerine kaçak göçmen akını patlama yaptı

Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma kurumu Frontex, 2022'nin ilk 9 ayında AB ülkelerine kaçak yollarla giren göçmenlerin sayısının patlama yaptığını yazdı.

Frontex'ten dün yapılan açıklamada, bu yılın ilk dokuz ayında AB ülkelerine giriş yapan kaçak göçmen sayısının yüzde 70 arttığı, bunun mülteci krizinin yaşandığı 2016'dan sonra en yüksek rakam olduğu belirtildi. Bu dönemde belirlenen 228 bini aşkın kaçak göçmenin büyük bölümünün Balkanlar üzerinden giriş yaptığı, bunun geçen yıla göre yüzde 170 artış anlamına geldiği kaydedildi. Akdeniz üzerinden AB ülkelerine giriş yapanların sayısının da yüzde 42 arttığına dikkat çekildi.

Açıklamada Balkanlar üzerinden Avrupa'ya gelen kaçak göçmenlerin çoğunlukla Türkiye, Suriye ve Afganistan vatandaşı olduğu aktarıldı.

Frontex, kış öncesinde deniz yollarındaki şartlar kötüleşmeden yasa dışı göçmen akınının daha da büyüyebileceğini bildirdi.

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