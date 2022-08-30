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AB ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanları Ukrayna için toplanıyor

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AB savunma bakanları Ukrayna'ya askeri destek ve eğitim misyonunu, dışişleri bakanları ise Ruslara vize yasağı teklifini görüşecek.
AB ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanları Ukrayna için toplanıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanları, Rusya’nın saldırısına uğrayan Ukrayna’ya destek ve AB’nin Rusya’ya karşı atabileceği adımları görüşmek üzere ayrı ayrı bir araya geliyor.

AB dönem başkanı Çekya’nın başkenti Prag’da bugün önce AB savunma bakanları gayriresmi toplantıda buluştu. Toplantının gündeminde Rusya’ya karşı Ukrayna’ya verilecek askeri destek bulunuyor. AB bakanlarının toplantısına Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov da katılıyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, sahada durumun “çok kötü” olduğunu belirterek, AB’nin Ukrayna’ya desteğinin sürmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda AB’nin Ukrayna askerlerini eğitmek üzere kurulması gündeme gelen AB eğitim misyonu da ele alınacak. Toplantı gayriresmi nitelikte olduğu için bugün bu konuda bir karar çıkması beklenmiyor. Ancak AB yönetimi, üye ülkelerden daha sonra resmi adımları atmak üzere bir siyasi karar elde etmeyi umuyor.

RUSLARA VİZE KOLAYLIĞI ASKIYA ALINIYOR

Savunma bakanlarının dışında bugün Prag’da AB ülkelerinin dışişleri bakanları da toplanacak.

Gayriresmi toplantıdaki ana gündem maddelerinden birini Rus vatandaşlarına yönelik vize yasağı teklifinin oluşturması bekleniyor.

Özellikle Rusya’ya komşu Baltık ülkeleri ve bazı Doğu Avrupa ülkeleri Rus vatandaşlarına vize yasağı getirilmesini istiyor. Ancak Yunanistan, Fransa ve Almanya gibi ülkeler, topluca tüm Rus vatandaşlarını cezalandırmanın yanlış olacağını savunarak yasağa karşı çıkıyor.

Ancak bugün ve yarın devam edecek toplantıda AB ile Rusya arasında geçmişte imzalanan vize kolaylığı anlaşmasının askıya alınmasına yönelik resmi olmayan siyasi karar çıkması bekleniyor.

Bu kararla Rus vatandaşlarının AB ülkelerinden vize alması zorlaşacak. Rusların vize başvurularında daha fazla evrak istenecek, vize işlemleri daha uzun sürecek ve vize başvuru ücretleri artacak.

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