  • BIST 102.077
  • Altın 221,954
  • Dolar 5,3138
  • Euro 6,0637
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

AB ülkelerinin tamamında babalık izni en az 10 gün olacak

» »
Avrupa Birliği (AB) yetkilileri vatandaşların iş ve özel hayatları arasında dengeyi kurabilmeleri, daha verimli ve mutlu bir şekilde çalışabilmeleri için önemli bir adım attı.
AB ülkelerinin tamamında babalık izni en az 10 gün olacak

Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi iki yıldır tartışılan babalık izni konusunda uzlaştı. Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında bundan böyle erkekler en az 10 gün babalık iznine çıkabilecek. İzin ücretinde annelerin durumuna kıyasla hiçbir şekilde kesinti yapılmaması planlanıyor.

Ebeveyn iznine ücret karşılığında çıkılacak

Öte yandan 4 aylık ebeveyn izni de hem anne hem baba için sıkılaştırıldı. İzin günlerinin ebeveynler arasında üçüncü bir kişiye aktarılmasına ve kadınların iş hayatından uzun süre uzak kalmasına sıcak bakılmıyor. Ebeveyn iznine ücret karşılığında çıkılması bütün üye ülkelerde mecbur hale gelecek. Ücretler üye ülkeler tarafından belirlenecek.

Avrupa Birliği her yıl kişi başına hayatı kolaylaştırmak için en az 5 gün izin günü de sağlanmasını öngörüyor.

"AB için dev bir adım"

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Avrupa Komisyonunun adalet ve sosyal işlerden sorumlu üyesi Vera Jourova anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "Uzun tartışmaların ardından daha sosyal bir Avrupa Birliği için dev bir adım atıldığını" ifade ettiler.

Fransa 11-18 gün arası babalık izni hakkı tanıyor. Almanya'da ise babalık izni uygulaması bulunmuyor.

Avrupa Birliği direktifinin AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor. Daha sonra ise uygulamanın iki yıl içerisinde bütün Avrupa Birliği ülkelerinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere sıkıyönetim ilan etmeyi tartışıyor28 Ocak 2019 Pazartesi 11:40
  • Sarı Yelekliler lideri Jerome Rodrigues 'plastik mermiyle' gözünden vuruldu28 Ocak 2019 Pazartesi 10:44
  • Sarı Yelekliler lideri Jerome Rodrigues 'plastik mermiyle' vuruldu, bir gözünü kaybetti28 Ocak 2019 Pazartesi 10:38
  • Alman gazeteciden ‘tuvalet kâğıdından vazgeçin’ önerisi28 Ocak 2019 Pazartesi 10:02
  • Maduro: “Büyük bir darbe girişimi atlatıldı”27 Ocak 2019 Pazar 15:50
  • Almanya'da 'sahte' Hitler resimlerine polis operasyonu27 Ocak 2019 Pazar 15:34
  • Venezuela'dan Avrupa ülkelerinin "Seçimlere Gidilsin" talebine yanıt...27 Ocak 2019 Pazar 15:20
  • Almanya kömürlü termik santrallere veda ediyor27 Ocak 2019 Pazar 12:58
  • Sarı Yelekliler 11. kez sokakta26 Ocak 2019 Cumartesi 22:38
  • Avrupa ülkelerinden Maduro'ya 8 gün süre26 Ocak 2019 Cumartesi 20:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti