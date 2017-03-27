AB ülkesi Bulgaristan'dan Türk seçmene engel

Avrupa Birliği (AB) üyesi Bulgaristan'da, parlamento seçimlerinde Türk seçmenin oy kullanmasını zorlaştırmak için Türkiye'deki sandık sayısının azaltılması, oy kullanmak için Bulgaristan'a gitmek isteyen seçmenin sınırda engellenmesi ve sandık başında Kiril alfabesiyle dilekçe doldurma zorunluluğu getirilmesi tepki çekti.

Bulgaristanlılar yolsuzluk, sosyal adaletsizlik, ırkçı söylemler ve yabancı düşmanlığının yanı sıra Türkiye'den gelmek isteyen çifte vatandaşların engellenmesi tartışmalarının gölgesinde seçime gitti.

Türkiye'deki sandık sayısının azaltılması, oy kullanmak için Türkiye'den Bulgaristan'a geçmek isteyen çifte vatandaşların sınırda aşırı milliyetçi gruplar tarafından engellenmesi ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu, AB ülkeleri dışındaki ülkelerde oy kullanacak seçmene sandık başında Kiril alfabesiyle dilekçe yazma mecburiyeti getirilmesi gibi engellemeler çok sayıda Türk seçmenin oy kullanmasını zorlaştırdı.

AB'nin ekonomik olarak en geri durumdaki üyesi 7 milyonluk Bulgaristan'da dün yapılan parlamento seçimlerinde, Türkiye'de 136'dan fazla olan sandık sayısının 35'e düşürülmesi sabahın erken saatlerinde oy verme merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşmasına yol açtı.

"AB'nin savunduğu insan hakları değerleriyle bağdaşmıyor"

Bulgaristan'daki DOST Partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Kamuran Ramis, yaptığı açıklamada, "Seçmenin oy kullanamaması için getirilen bütün bu engellemeler AB'nin savunduğu insan hakları değerleriyle bağdaşmıyor." dedi.

Ramis, "Hepsi bir olup DOST Birliğinin başarılı olmasını engellemeye çalıştı. Çok fazla şikayetimiz var. Özellikle en fazla çifte vatandaşın yaşadığı şehirlerden biri Bursa'da yüzde 70'ten fazla seçmen oy kullanamadan geri döndü." ifadelerini kullandı.

Yapılan değişikliklerin buradaki seçmenin oy kullanmasını engellemeye yönelik çalışmalar olduğunu belirten Ramis, "Akşam sandıklar kapandığında İstanbul, Bursa ve İzmir gibi büyük şehirlerde çok sayıda kişi oy kullanamadan geri döndü. 5-6 saat hiç usanmadan beklediler." şeklinde konuştu.