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AB, üye ülkelerden gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmalarını istedi

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Avrupa Birliği, Rusya'dan doğal gaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırladığı acil durum planı kapsamında bütün üye ülkelerden gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmalarını talep etti.
AB, üye ülkelerden gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmalarını istedi

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de "Güvenli Kış İçin Gaz Tasarrufu" başlıklı paket hakkında basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın, Ukrayna'da başlattığı savaşın başlamasından aylar önce yüksek fiyatlara rağmen gaz arzını kasıtlı olarak düşük tuttuğunu anımsatan von der Leyen, Gazprom'un piyasayı sıkılaştırdığını ve fiyatları yukarı çektiğini ifade etti.

Von der Leyen, hali hazırda AB üyesi 12 ülkede Rus gazının kısmen veya tamamen kesintiye uğradığına işaret ederek, "Rusya'dan gaz akışı, geçen yılın aynı döneminin 3'te1'inden daha az durumda bulunuyor. Rusya bize şantaj yapıyor, enerjiyi silah olarak kullanıyor." dedi.

Avrupa'nın Rus gazının tamamen kesilmesi durumuna hazır olması gerektiğine dikkati çeken von der Leyen, buna karşı ortak gaz deposu kurduklarını ve depoların şu anda yüzde 64 doluluk seviyesinde olduğunu aktardı.

Von der Leyen, çalışmalar sonucunda Rusya dışındaki kaynaklardan gelen gazın da 2022'nin başından bu yana 35 milyar metreküp arttığını dile getirdi.

Talebe ve enerji tasarrufuna odaklanmak istediklerini ifade eden von der Leyen, "Hazırlıklar yeterli değil. Rus gazının tamamen kesintiye uğraması olasılığına hazırlanmalıyız. Rusya, gaz arzını azaltarak üzerimizde baskı kurmaya çalışıyor. Dolayısıyla Rus gazının tamamen kesilmesi ve bunun tüm AB'yi vurması muhtemel bir senaryo." diye konuştu.

AB pazarında herhangi bir ülkede yaşanacak gaz krizinin bütün ekonomileri olumsuz etkileyeceğine işaret eden von der Leyen, üye ülkelerin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Von der Leyen, "Gaz depolarımızı daha hızlı doldurmak için gaz tasarrufu yapmamız gerekiyor. Bunun için de gaz tüketimimizi azaltmalıyız." ifadelerini kullandı.

Rus gazının tamamen kesilmesi gibi bir durumda AB geneli için bir alarm tetikleyeceklerini anlatan AB Komisyonu Başkanı, "Üye ülkelerden gaz tüketimini yüzde 15 azaltmalarını istiyoruz. Bu 45 milyar metreküp gaza eşdeğer. Bu azalışla Rus gazının tamamen kesilmesi durumunda bu kışı güvende geçirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, bütün üye ülkelerin gaz tasarrufuna, depolamaya ve ihtiyaç halinde diğer komşularla gaz paylaşmaya hazır olmalarının önemine işaret etti.

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