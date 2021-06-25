  • BIST 1.410
  • Altın 498,473
  • Dolar 8,6916
  • Euro 10,3798
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKA“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşüldü

AB üyeleri, Brüksel'in Rusya politikası konusunda ikiye bölündü

» »
Avrupa Birliği Zirvesi'nde üyeler, Brüksel'in gelecek Rusya politikası konusunda ikiye bölündü.
AB üyeleri, Brüksel'in Rusya politikası konusunda ikiye bölündü

Fransa ve Almanya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile zirve toplantılarını yeniden başlatmak istediğini söylerken; diğer AB ülkeleri bu stratejiye katılmadığını ve Moskova'ya karşı daha sert bir tavır alınması gerektiğini kaydetti.

Avrupa'nın en büyük iki ekonomisi, bu diyalog modelini Rusya ile ileriye giden yol olarak görüyor. Ancak başta Hollanda olmak üzere Baltık ülkeleri ve Polonya görüşmeye karşı çıkıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Amerikan Başkanı'nın Rusya Devlet Başkanı ile konuşması yeterli değil. Avrupa Birliği de (Moskova ile) farklı tartışma biçimleri oluşturmalı." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da diyalogun "Avrupa kıtasının istikrarı" için gerekli olduğunu belirterek, AB olarak "değerlerinden" veya "çıkarlarından" vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

Rusya'dan 'olumlu' teklif açıklaması

Putin'in sözcüsü, Fransa ve Almanya'nın yaklaşımlarını "olumlu" olarak nitelendirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise Brüksel'in Moskova'ya karşı 'daha sağlam ve dirençli' olması gerektiğini söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Merkel: Delta Varyantı Bizi Endişelendiriyor24 Haziran 2021 Perşembe 19:30
  • BM Genel Sekreteri Guterres, Avrupa Parlamentosu’nda Eşitlik Mesajı Verdi24 Haziran 2021 Perşembe 19:00
  • AB Komisyonu Türkiye'ye "sınır dışı sayısından" memnun değil24 Haziran 2021 Perşembe 10:24
  • İspanya'nın en büyük bilim ödülü, Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile bir grup bilim insanına verildi24 Haziran 2021 Perşembe 09:30
  • Avrupa Çevre Ajansının Katılımıyla Onlıne Etkinlik23 Haziran 2021 Çarşamba 14:16
  • UNESCO’dan İtalya’ya Ultimatom: Venedik 'Kara Listeye' Alınabilir22 Haziran 2021 Salı 22:33
  • G7 Zirvesi'nin Düzenlendiği Cornwall'da Koronavirüs Vakaları Arttı; Downing Sokağı, "Zirveyle Bağlantısı Yok" Dedi22 Haziran 2021 Salı 21:04
  • Hapisteki Vekiller “Siyasi Tutuklu”22 Haziran 2021 Salı 20:55
  • Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen'den Mülteci Mutabakatı Açıklaması: Türkiye'ye Desteği Sürdürmemiz Önemli22 Haziran 2021 Salı 20:43
  • Fransa'da sandık sonuçları Macron'u da Le Pen'i de memnun etmedi22 Haziran 2021 Salı 16:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti