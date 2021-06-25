AB üyeleri, Brüksel'in Rusya politikası konusunda ikiye bölündü

Fransa ve Almanya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile zirve toplantılarını yeniden başlatmak istediğini söylerken; diğer AB ülkeleri bu stratejiye katılmadığını ve Moskova'ya karşı daha sert bir tavır alınması gerektiğini kaydetti.

Avrupa'nın en büyük iki ekonomisi, bu diyalog modelini Rusya ile ileriye giden yol olarak görüyor. Ancak başta Hollanda olmak üzere Baltık ülkeleri ve Polonya görüşmeye karşı çıkıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Amerikan Başkanı'nın Rusya Devlet Başkanı ile konuşması yeterli değil. Avrupa Birliği de (Moskova ile) farklı tartışma biçimleri oluşturmalı." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da diyalogun "Avrupa kıtasının istikrarı" için gerekli olduğunu belirterek, AB olarak "değerlerinden" veya "çıkarlarından" vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

Rusya'dan 'olumlu' teklif açıklaması

Putin'in sözcüsü, Fransa ve Almanya'nın yaklaşımlarını "olumlu" olarak nitelendirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise Brüksel'in Moskova'ya karşı 'daha sağlam ve dirençli' olması gerektiğini söyledi.