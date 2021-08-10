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AB üyesi 6 ülkeden Brüksel'e ortak mektup: İltica başvurusu reddedilen Afganistan vatandaşlarını geri göndermek istiyoruz

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Avrupa Birliği (AB) üyesi 6 ülke, Avrupa Komisyonu'na yazdıkları ortak mektupta iltica başvurusu reddedilen Afganistan vatandaşlarını ülkelerine geri göndermeye devam etmek istediklerini belirtti.
AB üyesi 6 ülkeden Brüksel'e ortak mektup: İltica başvurusu reddedilen Afganistan vatandaşlarını geri göndermek istiyoruz

Almanya, Hollanda, Avusturya, Belçika, Danimarka ve Yunanistan hükümetleri, sığınma başvuruları reddedilen ve tüm yasal yolları tüketen Afganistan vatandaşlarının ülkelerine iade edilmesini istiyor.

AB üyesi 6 ülkenin içişleri veya göç bakanları tarafından imzalanan mektupta, Afganistan'ın 2020'de AB'ye en fazla iltica başvurusu gelen ikinci ülke olduğu belirtilirken bu eğilimin devam etmesinden endişe duyulduğu kaydedildi.

Mektupta, sığınma başvuruları reddedilen Afganların geri gönderilmemesinin, iltica başvurusu yapacaklara "yanlış mesaj vereceği ve daha fazla iltica başvurusu gelmesine neden olacağı" vurgulandı.

Yaklaşık 4,6 milyon Afgan'ın yerlerinden edildiği ifade edilen mektupta, AB Komisyonu'na Afganistan ve çevresindeki ülkelerle iltica konusunda iş birliği yapması çağrısında bulunuldu.

AB ile Afganistan hükümeti arasında geri göndermeye ilişkin imzalanan 28 Nisan 2021 tarihli deklarasyona değinilen mektupta, geri iade sürecinin tek taraflı olarak durdurulmayacağına ve bu tür kararların ortaklaşa alınması gerektiğine dikkat çekildi.

Mülteci dernekleri mektubu eleştirdi

Hollanda'da mültecilere destek veren Vluchtelingenwerk Nederland derneği, 6 AB ülkesinin mektubuna ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, iltica başvurusu reddedilen Afganistan vatandaşlarını ülkelerine geri göndermenin "çok tehlikeli bir kumar" olduğunu belirterek Hollanda'nın bu yöndeki isteğini eleştirdi.

Avrupa'da göç politikaları üzerine çalışan European Stability Initiative isimli araştırma merkezinin kurucusu Gerald Knaus, mektuba ilişkin Twitter'dan yayımladığı mesajında "Tarih kitaplarında yer alacak en utanç verici dış politika belgesi" ifadesini kullandı.

Mektuba tepki gösteren AB Parlamentosu Yeşiller Partisi üyesi Hannah Neumann, Twitter'dan "Almanya neden bu utanç verici mektubu imzaladı" açıklamasıyla, 6 ülkenin girişimine tepkisini gösterdi.

Afganistan Göç Bakanlığı, AB Komisyonu'na gönderdiği 8 Temmuz 2021 tarihli mektubunda iltica başvuruları reddedilen ve bu sebeple geri gönderilecek Afganistan vatandaşlarının geri alımını 3 aylık süre boyunca durdurduğunu açıklamıştı.

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