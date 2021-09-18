AB üyesi Akdeniz ülkelerinin Atina'da düzenlenen zirvesinde neler konuşuldu, Türkiye'ye hangi mesajlar verildi?

Avrupa Birliği'nin (AB) Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerinin liderleri Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen iklim, güvenlik ve göç konulu zirvede bir araya geldi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerinin liderleri Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen iklim, güvenlik ve göç konulu zirvede bir araya geldi.

İklim değişikliğinin açtığı zararlara karşı alınması gereken önlemler üzerine bir dizi karar alınan zirvede, Afganistan'daki gelişmeler ve göç kaygıları ile Doğu Akdeniz tartışmaları da gündeme geldi.

Akdeniz'in MED 9 adı altında toplanan AB ülke temsilcileri, göç konusunda Türkiye ile işbirliği yapılması yönünde görüş birliğine vardı.

Ülkeden olası göç akınının önlenmesi için Türkiye'den başka Afganistan'a komşu olan ülkelere de yardım yapılması gerektiği belirtilen zirvede, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Kıbrıs ve İtalya'nın da göç dalgasından etkileneceği değerlendirmesi yapıldı.

Zirveye ev sahipliği yapan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sığınmacılar konusunda Türkiye ile Yunanistan'ın işbirliği sürecinin devam ettiğini belirtirken, "sığınmacıların aletleştirilmelerine izin verilmemesi gerektiğini" söyledi. Miçotakis, "Yunanistan'ın Türkiye ile sınırlarında 2020 yılının başlarında yaşanan olayların tekrarlanmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini" belirtti.