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AB üyesi Akdeniz ülkelerinin Atina'da düzenlenen zirvesinde neler konuşuldu, Türkiye'ye hangi mesajlar verildi?

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AB üyesi Akdeniz ülkelerinin Atina'da düzenlenen zirvesinde neler konuşuldu, Türkiye'ye hangi mesajlar verildi?
AB üyesi Akdeniz ülkelerinin Atina'da düzenlenen zirvesinde neler konuşuldu, Türkiye'ye hangi mesajlar verildi?
  • Stelyo Berberakis
  • Atina

 

Avrupa Birliği'nin (AB) Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerinin liderleri Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen iklim, güvenlik ve göç konulu zirvede bir araya geldi.

İklim değişikliğinin açtığı zararlara karşı alınması gereken önlemler üzerine bir dizi karar alınan zirvede, Afganistan'daki gelişmeler ve göç kaygıları ile Doğu Akdeniz tartışmaları da gündeme geldi.

Akdeniz'in MED 9 adı altında toplanan AB ülke temsilcileri, göç konusunda Türkiye ile işbirliği yapılması yönünde görüş birliğine vardı.

Ülkeden olası göç akınının önlenmesi için Türkiye'den başka Afganistan'a komşu olan ülkelere de yardım yapılması gerektiği belirtilen zirvede, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Kıbrıs ve İtalya'nın da göç dalgasından etkileneceği değerlendirmesi yapıldı.

Zirveye ev sahipliği yapan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sığınmacılar konusunda Türkiye ile Yunanistan'ın işbirliği sürecinin devam ettiğini belirtirken, "sığınmacıların aletleştirilmelerine izin verilmemesi gerektiğini" söyledi. Miçotakis, "Yunanistan'ın Türkiye ile sınırlarında 2020 yılının başlarında yaşanan olayların tekrarlanmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini" belirtti.

Öte yandan Miçotakis, Türkiye'ye "Yunanistan, Kıbrıs ve diğer bölge ülkelerine yönelik saldırgan tutumuna son vermesi" çağrısında bulundu.

Doğu Akdeniz tartışması

Uluslararası ajansların Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ABD , İngiltere ve Avustralya arasında sağlanan savunma anlaşmasına karşı "sert açıklamalar yapmasını" beklemesine rağmen Macron zirvede bu konuya hiç değinmedi.

Üç ülke, nükleer denizaltılarda kullanılan teknolojinin paylaşılmasını da içeren bir savunma anlaşması yaptıklarını açıklamıştı.

Buna karşın Macron, Doğu Akdeniz'de geçen yıl yaşanan gerginliklerin sona ermesinde yine geçtiğimiz yıl MED 7'nin Korsika toplantısında alınan kararların etkili olduğundan söz etti.

MED 7 toplantısında Türkiye konusu gündeme gelmiş ve Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini durdurması uyarısı yapılmıştı.

Macron, Fransa'nın ve AB'nin, Yunanistan ve Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'deki haklarının korunmasının arkasında olduğunu yineledi.

Macron'un, AB'nin bölgede gözlenen çeşitli tahriklere karşı kendi stratejik savunmasını belirlemesi ve bir bütün olarak diğer ittifaklar için arayışa girmesi gerektiğini söylemesi, Fransa Cumhurbaşkanı'nın ABD, İngiltere ve Avustralya işbirliğine bir gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.

Miçotakis: Türkiye'den Yunanistan'a yönelik saldırgan tutumuna son vermesini bekliyoruz

Yunanistan Başbakanı Miçotakis konuşmasında Akdeniz'in güvenliği ve istikrarının sağlanması için tüm ülkelerin yaptığı gibi Türkiye'nin de "uluslararası hukuk ve deniz hukuku kurallarına saygılı olması gerektiğini" söyledi.

Miçotakis "Türkiye'den Yunanistan'a, Kıbrıs'a ve diğer bölge ülkelerine yönelik saldırgan tutumuna son vermesini bekliyoruz" dedi.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ise, Türkiye'nin iki devletli çözüm arayışına değinerek "Türk tarafının geliştirmeye çalıştığı yeni çözüm şekillerinin kabul edilemeyeceği" görüşünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adada "eşit, egemen iki devletli çözümden yana" olduklarını söylemişti.

Temmuz ayında Kuzey Kıbrıs'a bir ziyaret gerçekleştiren Erdoğan "40-50 senemizi onların söyledikleriyle geçirdik, netice alamadık. O devir kapandı. Azınlık felsefesini de kabul etmiyoruz" demişti. Erdoğan Kuzey Kıbrıs Meclisi'nde yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanlığı külliyesi inşasına başlayacaklarını" da açıklamıştı.

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