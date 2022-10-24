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AB üyesi ülkelerde halkın yarısı hava kalitesinden rahatsız

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Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerde yaşayan vatandaşların neredeyse yarısının son 10 yılda hava kalitesinin kötüleştiğini düşündüğünü duyurdu.
AB üyesi ülkelerde halkın yarısı hava kalitesinden rahatsız

AB Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, 27 üye ülkede düzenli olarak gerçekleştirilen Eurobarometer anketinin sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, vatandaşların yüzde 47’si son 10 yılda hava kalitesinin düştüğünü, yüzde 89’u solunum yolları ve kalp damar hastalıklarının kötü hava koşullarına bağlı olduğunu düşünüyor.

Komisyonun açıklamasında çevre, okyanuslar ve balıkçılıktan sorumlu üye Virginijus Sinkevicius’un “İnsanlar, bize nefes almak için temiz hava istediklerini söylüyor. Şehirlerde yaşayanlar, astım hastaları ve sanayi tesislerinin yakınında yaşayanlar endişeli ve bizden harekete geçmemizi istiyorlar. Komisyon, AB hava kalitesi standartlarını güçlendirmeye yönelik iddialı bir teklifle öncülük edecek” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) geçen sene revize ederek sıkılaştırdığı kılavuz çerçevesinde Komisyonun da yeni bir teklif hazırlığında olduğu bildirildi.

Almanya’da hükümet, vatandaşlar tarafından DSÖ’nün kuralları uyarınca mevzuatlarını yenilemedikleri ve gerekli önlemleri almadıkları için dava edilmişti, Belçika’da da üç bölgesel hükümetin aynı gerekçelerle dava edileceği duyurulmuştu.

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), geçen sene AB’de analiz ettiği 323 kentin yarısından fazlasında hava kalitesinin kötü olduğunu tespit etmişti. Avrupa Adalet Divanı, daha önce Bulgaristan, Polonya, Romanya, İtalya ve Macaristan’ın hava kirliliğinde yasal limitleri aştığına hükmetmişti. 

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