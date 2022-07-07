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AB Uyum ve Reform Komiseri Ferreira Kıbrıs Türk Ticaret Odasını Ziyaret Etti

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AB Uyum ve Reform Komiseri Ferreira Kıbrıs Türk Ticaret Odasını Ziyaret Etti
AB Uyum ve Reform Komiseri Ferreira Kıbrıs Türk Ticaret Odasını Ziyaret Etti

Avrupa Birliği Komisyonu Üyesi, Uyum ve Reform işlerinden sorumlu komiser Elisa Ferreira, beraberindeki heyetle birlikte Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda saat 16:30’da gerçekleşen ziyarette Ferreira’yı KTTO Başkanı Turgay Deniz ve bazı yönetim kurulu üyeleri karşıladı.


AB Uyum ve Reform Komiseri Ferreira ve heyeti ile yapılan görüşme sırasında, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın da sorumluluğunda sürdürülmekte olan Yeşil Hat ticaretinin kapsamının genişletilmesi, hellim ürününün menşe korumalı ürün olarak tescili ile ilgili devam eden çalışmalar ve Kıbrıs Türk ekonomisinin finansal olarak daha fazla desteklenmesi gerektiği üzerinde duruldu.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Yeşil Hat ticareti ve hellim ürününün tescili ve Avrupa pazarına erişimi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi ve görüşlerini Komiser Ferreira ile paylaşırken, özellikle Covid-19 salgınının etkileri dikkate alındığında Kıbrıs Türk ekonomisinin finansal açıdan daha güçlü ve kapsamlı bir şekilde desteklenmesinin önemi üzerinde durdu.
Avrupa Birliği’nin Covid-19 salgını nedeniyle Kuzey Kıbrıs’a 11 milyon Euro kadar ekonomikyardım yaptığını hatırlatan KTTO Başkanı Turgay Deniz, bunun yeterli olmadığını vurgulayarak Oda’nın bu yardımın artırılmasına ilişkin talebini yineledi. Deniz, salgın dolayısıyla Güney Kıbrıs’a AB kurtarma ve dayanıklılık fonundan yaklaşık 1.2 milyar Euro ek bütçe ayrıldığını, Kıbrıs Türk halkına da bununla orantılı bir şekilde mali destek sağlanmasının elzem olduğunu anlattı.

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Deniz, Güney Kıbrıs’ın iddialı bir bütçe ile Covid 19’un sosyo-ekonomik etkisini hafifletip, yeşil ve dijital ekonomik dönüşüm için reform ve yatırımlar yaparken Kıbrıs Türk Toplumunun geride bırakılmaması gerektiğini, AB’nin Kıbrıs Türk ekonomisi için de aynı dönüşümü gerçekleştirmeyi hedeflemesinin elzem olduğunu ifade etti. Deniz, bunun Kıbrıs Türk ekonomisinin rekabet gücünü artırmak, adada ekonomik yakınsamayı sağlamak ve sürdürülebilir kapsamlı bir çözüm için gerekli olduğunu vurguladı.
KTTO ziyareti sırasında Komiser Ferreira’ya kabine şefi Hugo Sobral, kabine şefi yardımcısı Marlene Rosemarie Madsen, reformlardan sorumlu direktör Judit Rozsa ve AB Komisyonu Kıbrıs temsilcisi Myrto Zambarta eşlik ederken, KTTO heyetinde yönetim kurulu üyeleri Ali Başman, Evren Günsel Erçelik ve Ali Şah ile Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Ergüven ve İzzet Adiloğlu yer aldılar.

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