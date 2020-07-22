AB Uyum Yasa Tasarılarını görüşmek üzere oluşturulan geçici özel komite veteriner hizmetleri (değişiklik) yasa tasarısını onayladı

Cumhuriyet Meclisi’nde Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, gündeminde bulunan “Veteriner Hizmetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüşüp, oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi’nde Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, gündeminde bulunan “Veteriner Hizmetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüşüp, oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Komite, bugün, UBP Milletvekili, Komite Başkanı Ersan Saner başkanlığında toplandı.

Toplantıya, Saner’le birlikte, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Armağan Candan, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Milletvekili Jale R. Rogers ve CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak katılan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, AB Koordinasyon Merkezi, Veteriner Dairesi, Tarım Dairesi, Hayvancılık Dairesi, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, Personel Dairesi ve Ziraat Mühendisleri Odası’ndan yetkililer de, komiteye konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundu.

Komitenin onayladığı “Veteriner Hizmetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısının” genel gerekçesi şöyle aktarıldı:

“Veteriner Hizmetleri Yasası, Avrupa Birliği (AB) mevzuat uyum çalışmaları kapsamında; insan, hayvan ve çevre sağlığını, bilimsel bilgi, uygun beceri ve niteliğe dayanarak yüksek seviyede korumak için veteriner sektörüne bağlı alanlarda en iyi hizmeti vermeye yönelik kuralları düzenlemek amacıyla 2017 yılında Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren görülen bazı eksikliklerin ve uygulamada karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi için aşağıdaki konularda tadilata ihtiyaç duyulmuştur.



Veteriner alanındaki mevzuatın uygulanması için özel veteriner hekimlerin ya da kurum ve kuruluşların yetkilendirilerek, Veteriner Dairesi tarafından yürütülen resmi ve diğer kontrol görevlerinde kullanılması; özel veteriner hekimlerin yetkilendirilmesinde görev yapacak ‘Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim Komisyonu’nun oluşturulması; klinik, poliklinik ve hayvan hastanelerini izinsiz çalıştırmanın suç kapsamına girmesi, veteriner teşhis ve araştırma laboratuvarlarının izinlendirilmesinde, hayvansal gıdalarla ilgili faaliyet gösterecek laboratuvarların kapsama alınması.

Bu bağlamda; yeni düzenlenen maddelerde yer alan ifadelerle ilgili bazı yeni tefsirler ve ceza maddesinde birtakım değişiklikler düzenlenmiştir.”