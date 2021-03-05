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AB Uyum Yasalarını Görüşmek Üzere Kurulan Meclis Komitesi Hal Yasa Önerisi’ni Ele Aldı

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Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite bugün, UBP Milletvekili Komite Başkanı Hasan Taçoy Başkanlığında saat 10.00’da toplandı.             
AB Uyum Yasalarını Görüşmek Üzere Kurulan Meclis Komitesi Hal Yasa Önerisi’ni Ele Aldı

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite bugün, UBP Milletvekili Komite Başkanı Hasan Taçoy Başkanlığında saat 10.00’da toplandı.             

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre komite gündeminde bulunan Sebze ve Meyve Toptancı Halleri Yasa Önerisi’nin madde madde görüşmesine devam etti.

Komite toplantısına davetli olarak Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ve Birlik Genel Sekreteri Hüseyin Köle, Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan Evren Zeki Gücel, Ticaret Dairesi’nden Zalihe Uzun, Savaş Metcooğlu ve Toptancılar Birliği’nden Hakkı Haktanır katılarak Komiteye görüş ve önerilerini aktardı.

UBP Milletvekili Hasan Taçoy Başkanlığı'nda toplanan Komiteye, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Özdil Nami, UBP milletvekilleri Özdemir Berova ve Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili Tolga Atakan yanında CTP Milletvekili Salahi Şahiner de katıldı.

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