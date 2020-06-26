AB vatandaşları derin bir hayal kırıklığı içinde: Avrupa, koronavirüsle mücadele edemedi

Avrupa Konseyi Dış İlişkiler Konseyi’nin (ECFR) hazırladığı ankete göre Avrupalılar, Avrupa Birliği’nin (AB) koronavirüs salgınıyla mücadelesinden memnun değil.

ECFR, Avrupa’nın en yüksek nüfusa sahip dokuz ülkesinden 10 bin AB vatandaşının katıldığı anketi inceleyen bir rapor yayınladı. Raporda çoğu Avrupalı’nın, AB’nin koronavirüs mücadelesini “yetersiz” veya “tamamen etkisiz” bulduğu yazıyor.

DataPraxis ve YouGov anket şirketleri bu rapor için Fransa, Polonya, Bulgaristan, Almanya, Portekiz, İspanya, Danimarka, İtalya ve İsveç’ten toplamda 10 bin kişi ile görüştü. Siyaset bilimciler İvan Krastev ve Mark Leonard’in hazırladığı rapor, Avrupalılar’ın bu denli hayal kırıklığına uğramış olmasının “endişe verici” olduğunu söyledi.

Rapora göre salgının görüldüğü ilk Avrupa ülkesi İtalya’da yaşayanların yüzde 63’ü AB’nin kendi vatandaşlarını hayal kırıklığına uğrattı. İtalyanlar’a salgın karşısındaki en önemli müttefiklerinin kim olduğu sorulduğunda, katılımcıların sadece yüzde 4’ü AB cevabını verdi. Katılımcıların yüzde 25’i en önemli müttefiklerinin Çin olduğunu söyledi.

Ankete katılanların yaygın olarak belirttikleri görüş, AB’nin üye ülkeleri “yalnız bıraktığı” yönünde. Avrupalılar’ın neredeyse yarısı AB’yi koronavirüs mücadelesinde tamamen etkisiz buldu. Katılımcılarının yüzde 33’ü vatandaşı oldukları ülkelerin krizlere karşı doğru tavır alacaklarına dair güvenlerini kaybettiklerini söyledi.

AB karşıtı popülizm yine de istediği desteği bulamadı

Raporu ele alan The Guardian’ın haberine göre AB’nin salgın performansını eleştiren vatandaşlar, AB karşıtı söylemlere de yönelmedi. AB karşıtı popülist hareketler, Brexit ile uluslararası arenada önemli bir güç olduklarını kanıtlamıştı. Bazı yorumcular, AB’nin salgın süreci yönetiminden duyulan memnuniyetsizliğin AB karşıtı hareketlerin işine yarayabileceğini söylüyordu. Ancak rapora göre salgın krizi, Avrupalı vatandaşları, AB’ye üye ülkelerin kriz anlarında beraber çalışması gerektiğine ikna etti.

AB karşıtı grupların güçlenmemesi, AB için güvenoyu anlamına gelmiyor. Küresel ekonominin daha da kötüleceşeceği öngörülse de ekonomi, AB için zorlu bir test olacak. Doğu ve Güney Avrupa’da ekonomisi daha az gelişmiş ülkelerden ankete katılanlar AB’den destek beklediklerini söylerken, ekonomik olarak gelişmiş üye ülkelerin vatandaşları mali yükü üstlenmeye sıcak bakmıyor.

Ankette yaygın bir şekilde belirtilen bir görüş de ortak ideallerin AB’yi bir arada tutmaya tek başına yeterli olmayacağı yönünde. Rapor, AB’ye üye ülkelerin geleceklerinin birbirlerine bağlı olduğunu anlayıp ortak hareket etmeleri gerektiğini vurguluyor.

Ankete katılanların başka bir fikir birliği de AB’nin sınırlarını sıkılaştırması ve kendine yeterliliğini arttırması.

ABD ve uzmanlar hakkında olumsuz izlenimler

Ankete katılan Avrupalılar’ın yüzde 60’ı “Salgın sürecinin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hakkındaki düşüncelerini olumsuz etkilediğini” söyledi. Cevap verenlerin sadece yüzde 5’i görüşlerinin olumlu anlamda değiştiğini söyledi.

Ayrıca rapora göre vatandaşların uzmanlara karşı da güvenleri azaldı. Katılımcıların yarısından fazlası, uzmanların faydalı olmadıklarını ve halktan önemli bilgiler sakladıklarını düşünüyor.