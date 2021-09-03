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AB ve AstraZeneca aşı tedariki konusunda uzlaştı

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Avrupa Birliği (AB) ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üreten AstraZeneca arasında aşı tedariki konusunda yaşanan davada uzlaşı sağlandı.
AB ve AstraZeneca aşı tedariki konusunda uzlaştı

Avrupa Birliği (AB) ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üreten AstraZeneca arasında aşı tedariki konusunda yaşanan davada uzlaşı sağlandı.

AB Komisyonu, Kovid-19 aşısı tedarikindeki gecikmeler nedeniyle ilaç şirketi AstraZeneca'ya karşı başlattığı hukuki sürecin taraflar arasında anlaşma sağlanarak sonlandırıldığını açıkladı.

Açıklamada, AstraZeneca'nın AB'ye ikinci çeyrek sonu itibarıyla yaklaşık 100 milyon doz aşı teslim ettiği anımsatılarak, anlaşma çerçevesinde firmanın üçüncü çeyrek bitimine kadar 60 milyon doz, dördüncü çeyrek bitimine kadar da 75 milyon doz olmak üzere 2021 sonuna kadar toplam 135 milyon doz aşı tedarik etmeyi taahhüt ettiği kaydedildi.

Buna ilave olarak AstraZeneca'nın gelecek yıl mart ayı bitimine kadar AB'ye 65 milyon doz aşı sağlayacağı belirtilen açıklamada, böylelikle firmanın ilk sözleşmeye uyumlu biçimde AB'ye toplamda 300 milyon doz aşı sağlamış olacağı ifade edildi.

Açıklamada, firmanın AB üyesi ülkelere düzenli biçimde aşı teslimatı gerçekleştireceği, bir gecikme yaşanması durumunda aşı fiyatında indirim uygulayacağı bildirildi.

Yetişkinlerin yüzde 70'i aşılandı

AB'nin AstraZeneca ile 2020 yılı ağustos ayında yaptığı anlaşmada 300 milyon doz aşı sağlanması ve talep edilmesi halinde 100 milyon ilave dozluk alım opsiyonu yer alıyordu.

AB, yılın ilk çeyreğinde 120 milyon doz aşı beklerken, şirket sadece 30 milyon doz sağlayabilmişti. İkinci çeyrekte ise AB tarafı 180 milyon doz bekliyordu ancak firma, bu dönemde 70 milyon doz sağlayabileceğini açıklamıştı.

AB Komisyonu, AstraZeneca'nın AB dışındaki ülkelerdeki tesislerinde üretilen aşıları da AB ülkelerine göndermesi gerektiğini istiyordu.

Şirket ise AB'ye somut biçimde tedarik miktarı ve tarihi değil, bu konuda mümkün olan en fazla çabayı göstermeyi taahhüt ettiğini açıklamıştı.

AB tarafı nisan ayında aşı alım anlaşmasına uymadığı ve tedarik gecikmeleri nedeniyle AstraZeneca'ya karşı Brüksel Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şu ana kadar AB ülkelerinde Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor.

AB yönetimi, bu hafta üye ülkelerdeki yetişkinlerin yüzde 70'inin tam olarak aşılandığını açıklamıştı.

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