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AB ve İran arasındaki nükleer anlaşma görüşmeleri Brüksel’de başlıyor

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İran ve Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki nükleer anlaşma müzakereleri, bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlıyor.
AB ve İran arasındaki nükleer anlaşma görüşmeleri Brüksel’de başlıyor

İran ve Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki nükleer anlaşma müzakereleri, bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlıyor. Müzakerelere AB kanadından AB Dış Eylem Servisi diplomatları katılacak.

İran ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya dönüş konusunu ele almak üzere bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geliyor.

İran’ın nükleer çalışmaları nedeniyle ABD tarafından uygulanan ambargoların kaldırılması amacıyla İran’ın Batı ile yeniden diyalog kurmasının yollarının aranacağı görüşmelerde AB ve İranlı diplomatların detaylı bir müzakere gerçekleştirmesi bekleniyor.

Yeni diyalog fırsatı

Brüksel'deki görüşmelerin, Avusturya'nın başkenti Viyana'da ara verilen müzakerelerin önünü açabilecek bir diyalog fırsatı olarak görülüyor. Görüşmeler, 17 Ekim’de AB adına İran’a giden AB Dış Eylem Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora’nın daveti ve önerisi üzerine başlayacak.

Mora İran ziyaretine ilişkin olarak yaptığı paylaşımında görüşmelerin önemine değindi.

"Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın (JCPOA) koordinatörü olarak kritik bir zamanda (İranlı) meslektaşımla buluşmak üzere Tahran'a seyahat ediyorum.Viyana'daki nükleer müzakerelerinin yeniden başlatılmasını hızlandırmaya çalışacağım. Diplomatik çalışmalara devam etmek için geçtiğimiz Haziran ayında bıraktığımız yerden görüşmelere başlamak çok önemli."

Yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer anlaşmaya dönülebilir

AB, İran’la nükleer müzakerelerin yeniden başlaması için yoğun bir çaba harcarken, yaptırımların kaldırılması ya da hafifletilmesi gibi konularda İran’a kolaylık sağlanması karşılığında nükleer anlaşmanın yeniden uygulanması hedefleniyor.

Brüksel’de başlayan müzakerelerin hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Nisan'da Viyana'da yeniden başlayan ve 6 tur yapılan nükleer anlaşma müzakerelerine İran'daki hükümet değişikliği nedeniyle ara verilmişti.

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