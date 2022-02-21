  • BIST 2.038,06
  • Altın 837.616
  • Dolar 13.6735
  • Euro 15.4724
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAAdriana Lima, üçüncü kez anne oluyor

AB Ve Kıbrıs, 'Sığınmacıların Geri Gönderilmesini Kolaylaştıran' Anlaşmayı İmzaladı

» »
AB Ve Kıbrıs, 'Sığınmacıların Geri Gönderilmesini Kolaylaştıran' Anlaşmayı İmzaladı
AB Ve Kıbrıs, 'Sığınmacıların Geri Gönderilmesini Kolaylaştıran' Anlaşmayı İmzaladı

Avrupa Birliği (AB) ve Kıbrıs, adada son yıllarda "artan göçmen sorunuyla" mücadele için anlaşma imzaladı. Anlaşmada, sığınmacıların geri gönderilmesinin kolaylaştırılacağı ve aşırı kalabalık kabul tesislerinin iyileştirileceği belirtildi.

AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson ve Kıbrıs İçişleri Bakanı Nicos Nouris tarafından imzalanan mutabakat zaptına göre, sığınmacıların geri gönderilmesi kolaylaştırılıyor. Anlaşma, menşe ülkelerde harekete geçmeyi, Kıbrıs'ta kabul ve idare yapılarının güçlendirilmesini öngörüyor.

Johansson, Twitter'dan paylaştığı mesajda anlaşmanın Kıbrıs'ın yükünü hafifleterek "geri dönüşlerin verimliliğini artıracağını" yazdı.

Euronews'in haberine göre Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), ülke nüfusunun yüzde 4,6'sının sığınmacı veya korumadan yararlanan kişiler olduğunu bildiriyor. Bunun, nüfusa göre AB ülkeleri arasında en yüksek oran olduğu belirtiliyor.

Kıbrıs yönetiminden Ankara'ya suçlama

Kıbrıs yönetimi, Türkiye'yi Suriye'den ve Sahra altı Afrika'dan gelenleri adanın kuzeyinden güneye geçmeye teşvik etmekle suçluyor.

Yetkililer, kaçakçıların rehberliğinde her gün çok sayıda düzensiz göçmenin 184 kilometrelik Yeşil Hat'ın kuzeyinden geçtiğini söylüyor. Geçen yıl sığınmacıların yüzde 85'inin bu şekilde geldiği belirtiliyor.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, hafta sonu adayı ziyareti sırasında Ankara'yı 'Kıbrıs'a ulaşan göçmenler' konusunda iş birliğine çağırmıştı. Kıbrıs İçişleri Bakanı Nouris, "Sığınma sisteminin uluslararası korumaya ihtiyacı olmayan kişiler tarafından kötüye kullanılması, devleti gerçek ihtiyaç sahiplerine etkin konukseverlik, bakım ve destek sağlama yeteneğinden mahrum eder" dedi.

Frontex'ten Kıbrıs uyarısı

Geçen yıl yeni sığınma başvuruları 850 bin nüfuslu Kıbrıs'ta 13 binin üzerine çıktı.

AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'e göre, ocak ayında Kıbrıs'a gelen göçmen ve sığınmacı sayısı 2021'e kıyasla yüzde 48 arttı. Adaya en çok Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Suriye ve Nijerya'dan sığınmacının geldiği kaydedildi.

Frontex Başkanı Fabrice Leggeri, geçen hafta Lefkoşa'da, adanın "olağanüstü destek gerektiren olağanüstü bir zorlukla" karşı karşıya olduğunu söylemişti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa Komisyon Başkan Yardımcısı Shinas’tan Güney Kıbrıs’a Mülteciler Konusunda Destek21 Şubat 2022 Pazartesi 16:24
  • Güney’de Ulusal Birlik ve GYÖ’ye Destek Sesleri21 Şubat 2022 Pazartesi 16:09
  • Suısse Secrets: “Güney Kıbrıs Paravan Şirketlerle Kara Para Aklamaya Karıştı”21 Şubat 2022 Pazartesi 13:26
  • İngiliz Üs Makamları doğruladı21 Şubat 2022 Pazartesi 13:03
  • Güney'de bin 794 vaka20 Şubat 2022 Pazar 21:21
  • Rum Lider Arabistan Yolcusu20 Şubat 2022 Pazar 20:45
  • Refakatçisi Olmayan Mülteci Çocuk Sayısında Artış20 Şubat 2022 Pazar 14:55
  • Anastsiadis Yönetimi Çözümsüzlüğe Yatırımla Doğal Gazı Akdeniz’in Dibine Gömdü20 Şubat 2022 Pazar 14:15
  • Anastasiadis’in Mart Ayı Programı Yoğun20 Şubat 2022 Pazar 14:06
  • Kadis: Hellim Kimsenin Rehinesi Değil20 Şubat 2022 Pazar 13:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti