AB VE UNDP’den 30 bin tulum geldi

AB Mali Yardım Tüzüğü çerçevesinde Kovit-19 ile mücadele kapsaminda Avrupa Komisyonu ve UNDP tarafından gönderilen 30 bin tulum Sağlık Bakanlığı’na ulaştırıldı.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi Kıbrıs Türk Üyeleri, 30 bin tulumun, Sağlık Bakanlığı’na teslim edildiğini bildirdi.

Dün de 20 adet aspirator, 15 bin adet yüz siperi , laboratuvarda kullanılmak üzere 1 adet biyokabin ve 1 adet tıbbi atık öğütücüsü Sağlık Bakanlığı’na teslim edilmişti.