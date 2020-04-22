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AB VE UNDP’den 30 bin tulum geldi

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AB VE UNDP’den 30 bin tulum geldi
AB VE UNDP’den 30 bin tulum geldi

AB Mali Yardım Tüzüğü çerçevesinde Kovit-19 ile mücadele kapsaminda Avrupa Komisyonu ve  UNDP tarafından gönderilen 30 bin tulum Sağlık Bakanlığı’na ulaştırıldı.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi Kıbrıs Türk Üyeleri, 30 bin tulumun, Sağlık Bakanlığı’na teslim edildiğini bildirdi.

Dün de 20 adet aspirator, 15 bin adet yüz  siperi , laboratuvarda kullanılmak üzere  1 adet biyokabin ve 1 adet  tıbbi  atık  öğütücüsü Sağlık Bakanlığı’na teslim edilmişti.

 

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