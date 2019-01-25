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AB Venezuela konusunda bölünmüş durumda

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Avrupa Birliği siyasi krize sürüklenen Venezuela ile ilgili bölünmüş durumda.
AB Venezuela konusunda bölünmüş durumda

Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkenin hepsi, kendisini Venezuela geçici devlet başkanı ilan eden muhalif politikacı Juan Guaido'yu resmi olarak tanımıyor. Bunun yanı sıra devlet başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik eleştiriler devam ediyor.

Olayların hemen ardından Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini yaptığı yazılı açıklamada, "Venezuela'da anayasal düzene uygun bir şekilde, acilen güvenilir ve özgür seçimlerle sonuçlanacak siyasi bir süreç başlatılmalıdır" ifadelerine yer verdi. Mogherini, Venezuela halkının eylemlerdeki demokrasi çağrısının göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti. Avrupa Birliği'nin demokratik yollarla seçilen Venezuela Ulusal Meclisine destek verdiğini belirten Mogherini, bu kurumun güçlerinin yeniden inşa edilmesi ve ona saygı duyulması gerektiğini söyledi.

"Umarım tüm Avrupa demokratik güçlere destek verir"

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk ise Twitter üzerinden yayınladığı mesajda Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesine açık ve net bir şekilde destek verdi. Tusk, "Umarım tüm Avrupa Venezuela'daki demokratik güçlere destek verir. Maduro'nun aksine Ulusal Meclis ve Juan Guaido Venezuela vatandaşlarının verdiği demokratik yetkiye sahip." dedi.

Donald Tusk@eucopresident

I hope that all of Europe will unite in support of democratic forces in . Unlike Maduro, the parliamentary assembly, including Juan Guaido have a democratic mandate from Venezuelan citizens.

 

"Sandığa gitmekten başka çözüm yok"

Avrupa Parlamentosu'ndaki sosyalistler birlik ve beraberlik mesajı verdi. Euronews'e konuşan Avrupa milletvekili İratxe Garcia "Sorumlu bir şekilde hareket etmek durumundayız. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Tansiyonun yükselmesine izin vermemeliyiz. Çözüm üretmeliyiz. Sandığa gitmekten başka çözüm yok." dedi.

"Darbe girişimi"

Avrupa Parlamentosu'ndaki radikal sol grup üyeleri ise Maduro'ya karşı darbe girişimi yapıldığını savunuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 2018 yılında yapılan ve 'meşru' olmayan seçimlerin ardından Avrupa Birliği'nin, Venezuela'da demokrasinin yeniden inşa edilmesini desteklediğini belirtti. Macron özgürlükleri için sokaklara dökülen yüzbinlerce insana desteğini sundu.

Emmanuel Macron@EmmanuelMacron

Après l’élection illégitime de Nicolás Maduro en mai 2018, l’Europe soutient la restauration de la démocratie. Je salue le courage des centaines de milliers de Vénézuéliens qui marchent pour leur liberté.

 

Avrupa Birliği şubat ayında "Uluslararası iletişim grubu" kurmayı planlıyor.

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