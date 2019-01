AB Venezuela konusunda bölünmüş durumda

Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkenin hepsi, kendisini Venezuela geçici devlet başkanı ilan eden muhalif politikacı Juan Guaido'yu resmi olarak tanımıyor. Bunun yanı sıra devlet başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik eleştiriler devam ediyor.

Olayların hemen ardından Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini yaptığı yazılı açıklamada, "Venezuela'da anayasal düzene uygun bir şekilde, acilen güvenilir ve özgür seçimlerle sonuçlanacak siyasi bir süreç başlatılmalıdır" ifadelerine yer verdi. Mogherini, Venezuela halkının eylemlerdeki demokrasi çağrısının göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti. Avrupa Birliği'nin demokratik yollarla seçilen Venezuela Ulusal Meclisine destek verdiğini belirten Mogherini, bu kurumun güçlerinin yeniden inşa edilmesi ve ona saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk ise Twitter üzerinden yayınladığı mesajda Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesine açık ve net bir şekilde destek verdi. Tusk, "Umarım tüm Avrupa Venezuela'daki demokratik güçlere destek verir. Maduro'nun aksine Ulusal Meclis ve Juan Guaido Venezuela vatandaşlarının verdiği demokratik yetkiye sahip." dedi.

Donald Tusk✔@eucopresident

I hope that all of Europe will unite in support of democratic forces in #Venezuela. Unlike Maduro, the parliamentary assembly, including Juan Guaido have a democratic mandate from Venezuelan citizens.