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AB veri yasaları kapsamında WhatsApp'a rekor ceza!

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Facebook bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, veri ihlalleri nedeniyle rekor cezaya çarptırıldı.
AB veri yasaları kapsamında WhatsApp'a rekor ceza!

Facebook bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, veri ihlalleri nedeniyle rekor cezaya çarptırıldı.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), WhatsApp'a kişisel bilgilerin korunmasında şeffaf olmaması nedeniyle 225 milyon Avro para cezası kesti.

WhatsApp'a ayrıca yeni düzenlemeler yapması konusunda uyarıda bulunan DPC, şirketin 2018'de AB tarafından kabul edilen şeffaflık kurallarına uymadığını belirterek, "Buna, WhatsApp ve diğer Facebook şirketleri arasındaki bilgilerin alışverişi de dahil" açıklaması yaptı.

Bölgesel merkezi İrlanda'nın Dublin şehrinde bulunan Facebook'tan yapılan açıklamada ise, cezanın uygun bulunmadığı ve temyize gidileceği belirtildi.

DPC soruşturmayı, AB tarafından veri korumayla ilgili yeni kuralların yürürlüğe girmesinin ardından, üç yıl önce başlatmıştı.

Ceza, DPC tarafından bir kuruluşa verilen en yüksek, AB veri yasaları kapsamında ise en yüksek ikinci ceza olarak kayıtlara geçti. En büyüğü ise 30 Temmuz'da Amazon'a verilen 746 million Avro'luk ceza olmuştu.

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