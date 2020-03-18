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AB virüs nedeniyle dünyaya kapıları kapattı

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AB virüs nedeniyle dünyaya kapıları kapattı. Şimdilik 30 gün için geçerli olacak uygulama ile AB’ye sadece birlik vatandaşları giriş yapabilecek.
AB virüs nedeniyle dünyaya kapıları kapattı

 

Yeni koronavirüs (KOVİD-19) salgınıyla mücadele kapsamında video konferans aracılığıyla toplanan Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları, yeni önlemler alınmasını kararlaştırdı. Buna göre Avrupa Birliği’ne sadece birlik vatandaşları giriş yapabilecek. Uygulama şimdilik 30 gün için geçerli olacak. Seyahat yasağı, hava, kara ve deniz üzerinden yapılan bütün seyahatleri kapsarken, AB ülkeleri içinde devamlı ikamet hakkı bulunanların uygulama dışı tutulduğu vurgulandı.

DW Türkçe'nin haberine göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel, konferans sonrasında video aracılığıyla yaptığı açıklamada, Almanya’nın AB devlet ve hükümet başkanlarının önlem kararına uyacağını ve hayata geçirilmesine yönelik genelgenin Federal İçişleri Bakanlığı tarafından derhal yayınlandığını duyurdu.

AB devlet ve hükümet başkanlarının kararı öncesinde de çok sayıda üye ülke, sınırlarını kapatmıştı.

Geçtiğimiz günlerde AB Parlamentosu Başkanı David Sassoli, koronavirüse önlem olarak Brüksel'de kendisini 14 günlüğüne karantinaya aldığını açıklamıştı.

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