AB, yabancıların serbest dolaşımını kolaylaştırmaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği, yabancılar için serbest dolaşımı kolaylaştırmaya hazırlanıyor. AB üyesi olmayan ülkelerden gelenlerin uzun süreli kalış kartı alması için gereken şartlar hafifletebilir.

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan bir ülkeden çalışmak için gelen yabancıların uzun süreli ikamet statüsü elde etmesi için gereken süreyi 5 yıldan 3 yıla indirmeyi hedeflediğini açıkladı.

Euronews Türkçe’nin aktardığı habere göre, birlik üyesi hükümetlerin tamamının onayının alınmasını gerektiren bu mevzuatın Şubat 2024’e kadar, yani bir sonraki Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce kabul edilmesi planlanıyor. Fakat özellikle göç sorunundan dolayı siyasi gruplar arasında yaşanabilecek tartışmalar hükümetlerin süreci yavaşlatmasıyla sonuçlanabilir.

AB’DE UZUN SÜRELİ İKAMET STATÜSÜ NASIL ELDE EDİLİYOR?

AB’de yabancıların bu statüyü elde etmesi için en az beş yıl boyunca bir AB üyesi ülkede yaşaması gerekiyor. Bu süre hesaplanırken yabancının ülkeden 6 ay boyunca kesintisiz şekilde “ayrılmaması” gerekiyor ve ülke dışında geçirdiği toplam sürenin de 10 ayı “aşmaması” şartı aranıyor.

Ayrıca sağlık sigortalarının yanı sıra “istikrarlı ve düzenli ekonomik kaynaklara” sahip olduklarını kanıtlamaları da isteniyor. Yabancıların bazı üye ülkelerde dil yeterlilik sınavını geçmeleri ve yaşadıkları ülkeye entegre olduklarını kanıtlamaları da şart kılınıyor.

Uzun süreli ikamet iznine sahip olan yabancılar, vatandaş olmadıkları için diğer üye ülkelere gitmek istediklerinde vize almak zorundalar.

AMAÇ ENTEGRASYONU KOLAYLAŞTIRMAK

Avrupa Parlamentosu ise sürenin 5 yıldan 3 yıla düşürülmesini önerdi ve yabancıların farklı üye ülkelerde kaldıkları süreleri birbirlerine ekleme şanslarının olması gerektiğini savundu.

Bu düzenlemenin amacı, uzun süredir AB’de yaşayan ama AB vatandaşı olmayan kişilerin “entegrasyonunu kolaylaştırmak”. AP ayrıca, farklı ülkelerdeki süreler zarfında yabancıların eğitim görmüş, mevsimlik işçi olarak çalışmış ya da Ukraynalı mülteciler gibi sığınma talebinde bulunmuş olabileceklerinin de altını çizdi.

Değişen diğer bir konu da yeni statünün tüm AB üye ülkelerinin kapılarını açıyor olması. Yabancılar bu ülkeleri ziyaret edebilecekleri gibi iş bulup yerleşme fırsatlarından da faydalanabilecek.

Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, “Yeni kurallar uyarınca, AB’de uzun süreli ikamet statüsüne sahip yabancılar, iş gücü piyasası kontrolleri veya entegrasyon gereklilikleri gibi uygulamalar olmaksızın çalışma veya eğitim amacıyla ikinci bir üye ülkeye taşınabilecek.”

Avrupa istatistik ofisi Eurostat’ın 2021 verilerine göre AB ülkelerinde 23.7 milyon AB vatandaşı olmayan kişi yaşıyor.