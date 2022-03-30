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AB Yaptırım Listesinde 4 “Kıbrıslı”

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AB Yaptırım Listesinde 4 “Kıbrıslı”
AB Yaptırım Listesinde 4 “Kıbrıslı”

Avrupa Birliği’nin, Ukrayna savaşının ardından Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar listesinde Kıbrıs vatandaşlığı olan 4 kişinin bulunduğu belirtildi.

Politis gazetesi “AB’nin Yaptırımlar Listesinde 4 Kıbrıslı” başlıklı haberinde, Rum hükümet kaynaklarının gazeteye yaptıkları açıklamaya dayanarak, Rum Maliye Bakanlığı’nın gözetimi altında çalışan, Güney Kıbrıs’ın uyum sağlaması misyonu bulunan ekibin yaptığı çalışmalar sonucunda, 893 kişilik AB yaptırımlar listesinde 4 Kıbrıs vatandaşı tespit ettiğini yazdı.

Gazete, listede yer alan 4 kişiyle ilgili olarak gelecekte ne olacağı konusunda ise bu kişilerin vatandaşlığının geri alınması sürecinin başlatılmasının beklendiğini belirtti.

Gazete haberinde ayrıca bu 4 kişinin, görülmemiş süreçlerle Kıbrıs vatandaşı alan 195 kişilik listede yer almadığına da dikkat çekti.

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