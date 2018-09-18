AB yaz saati uygulamasını kaldırıyor

Avrupa Birliği (AB) yılda iki kere uygulanan ve Türkiye'de de tartışamalara neden olan mevsimsel saat değişikliklerini iptal edileceğini duyurdu.

Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, AB üyesi devletlerin Nisan ayına kadar kalıcı olarak yaz saati uygulamasında kalıp kalmayacağını kararlaştırması gerekiyor.



Yapılan bir ankete göre, 4.6 milyon katılımcının yüzde 80’i güneş ışığından daha fazla yararlanmayı sağlayan yaz saati uygulamasının kaldırılmasını istiyor.