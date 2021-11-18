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AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Batı'nın Dünyayı Yönetme Kapasitesinin Zayıfladığını Söyledi

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Borrell, Brüksel merkezli Avrupa İlerici Çalışmalar Vakfı tarafından düzenlenen çevrim içi panelde konuştu.
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Batı'nın Dünyayı Yönetme Kapasitesinin Zayıfladığını Söyledi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Eğer bundan sonra standartları belirleyen biz olmazsak, 21. yüzyılı yöneten biz olmayacağız. Korkarım ki bazı alanlarda standartları belirleme kapasitemizi kaybediyoruz." dedi.

Borrell, Brüksel merkezli Avrupa İlerici Çalışmalar Vakfı tarafından düzenlenen çevrim içi panelde konuştu.

Dünyanın dijital dönüşümden geçtiğine değinen ve bunu 19. yüzyılda yeni güç kaynaklarının bulunduğu sanayi devrimi sırasında yaşanan dönüşüme benzeten Borrell, o dönemde Batı dünyasının bu süreci yönettiğini ve dünyanın "standart belirleyicisi" konumuna geldiğini söyledi.

Borrell, "Eğer bundan sonra standartları belirleyen biz olmazsak, 21. yüzyılı yöneten biz olmayacağız. Korkarım ki bazı alanlarda standartları belirleme kapasitemizi kaybediyoruz." dedi.

AB ile ABD'nin, bu motivasyonla Çin'in artan etkisine karşı 29 Eylül'de Ticaret ve Teknoloji Ortaklık Konseyini kurduğunu vurgulayan Borrell, "Yeni dünyayı kimin yöneteceği üzerine düşünmemiz gerekiyor. Çin'in yaklaşımının öngördüğü üzere devlet mi, siyasi otoriteden bağımsız ve dijitalleşme uzmanı büyük şirketler mi ya da siyasi olarak organize olmuş demokratik toplumlar mı?" ifadelerini kullandı.

Borrell, AB'nin Dijital Hizmet ve Dijital Pazar yasalarını hayata geçirmek için çaba sarf ettiğini belirtti.

"Bu savaşı kazanabileceğimizden emin değilim." diyen Borrell, "Ya dijital köleler olacağız ya da dijitalleşme bizi daha özgür kılacak. Bence insanoğlunun karşı karşıya olduğu en büyük soru bu." şeklinde konuştu.

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