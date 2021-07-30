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AB, Yunan adalarında artan Covid-19 vakaları nedeniyle uyarı seviyesini yükseltti

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Avrupa Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC), Yunanistan’ın Ege’nin güneyindeki adalarını artan vakalar yüzünden Covid-19 haritasında “koyu kırmızı” olarak gösterdi.
AB, Yunan adalarında artan Covid-19 vakaları nedeniyle uyarı seviyesini yükseltti

Avrupa Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC), Yunanistan’ın Ege’nin güneyindeki adalarını artan vakalar yüzünden Covid-19 haritasında “koyu kırmızı” olarak gösterdi.

Bu durum, zorunlu seyahatler hariç bu bölgelere yolculukların önerilmeyeceği ve gerekli olmadıkça buralara gidilmemesini tavsiye anlamına geliyor.

Avrupa Birliği bünyesinde faaliyet gösteren ECDC, aralarında turistik Rodos, Santorini ve Mikonos’un bulunduğu 13 adada vaka sayısında önemli artış olduğu uyarısı yaptı.

Yunanistan Kiriz Yönetimi ve Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Mikonos ve Ios adaların, Covid-19 salgınında yeni önlemler almaya “bir adım” yakın olduğunu belirtti ve Rodos ve Santorini gibi diğer adalar da durumun ayrıca endişe verici olduğunu teyit etti.

Turizmin, ekonomide önemli bir gelir kaynağı olduğu Yunanistan, yaz sezonu başında adaların Covid-19 salgını için hiçbir risk oluşturmayacağı konusunda yoğun bir kampanya yürütmüştü.

Haziran ayında yoğun yabancı turist gelişiyle yaz sezonuna umutlu başlayan Yunan adalarındaki, işletmecilerin, gelişmeleri kaygıyla izlediği belirtiliyor.

Son olarak Almanya vatandaşları için Yunan adalarını, Covid-19 için riskli bölge ilan etmişti. Avrupa Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, geçen hafta en büyük ada Girit’i haritada “koyu kırmızı” olarak ilan etmişti.

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