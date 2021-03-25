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AB zirve taslağında Erdoğan’a eleştiri

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AB Zirvesi’nin taslak sonuç bildirisine göre Avrupalı liderler Türkiye’de insan hakları alanındaki "ağır gerilemeyi" eleştirmeye, aynı zamanda ilişkilerde pozitif gündem için de kapıları aralamaya hazırlanıyor.
AB zirve taslağında Erdoğan’a eleştiri

Gözler, bugün başlayacak ve iki gün sürmesi öngörülen AB Liderler Zirvesi'ne çevrildi.

Video konferansı yoluyla yapılacak zirvede Avrupalı liderler, Türkiye ile gerilimli süreçten geçen ilişkilerde izlenecek yol haritasını görüşecek.

İnsan hakları ihlalleri eleştiriliyor

Basına sızan taslak zirve sonuç bildirisine göre AB liderleri, Türkiye demokrasisindeki gerileme ve artan insan hakları ihlallerini eleştirmeye hazırlanıyor.

TBMM'deki en büyük ikinci muhalefet partisi olan Halkların Demokratik Partisi'ni (HDP) kapatma girişimi ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi, AB'de tepkiye yol açmıştı.

Liderler tarafından müzakere edildikten sonra kabul edilecek zirve bildirisi taslağında da gelişmelerden duyulan endişeye vurgu yapıldığı belirtiliyor.

Türkiye'de siyasi partiler ve medyayı hedef alan "saldırılar” ile son dönemde yaşanan gelişmelerin "insan hakları alanındaki ağır gerilemeyi” gözler önüne serdiğine dikkat çekilen taslakta, gelişmelerin, Türkiye'nin demokrasi, hukuk devleti ve kadınların hakları bağlamındaki yükümlülükleri ile tezat oluşturduğuna işaret ediliyor.

Yapıcı tutuma ihtiyatlı adım vaadi

Ancak taslak bildiride aynı zamanda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri ve Kıbrıs sorununun çözümü konusunda yapıcı tutum takındığı ve bundan memnuniyet duyulduğu aktarılıyor.

Ankara'nın yapıcı tutumunu sürdürmesi halinde "ortak çıkarların olduğu bazı alanlarda, AB'nin işbirliğini geliştirmeye hazır olduğu” kayda geçiriliyor.

Bu bağlamda Gümrük Birliği modernizasyonu, üst düzey siyasi diyalog ve Türk vatandaşlarına seyahat kolaylığı gibi alanlarda "kademeli, orantılı ve geri alınabilir” adımlar atılabileceği vurgulanıyor.Taslak bildiride Türkiye'nin yapıcı tutumunun sekteye uğraması, Ankara'nın yeniden gerilimi tırmandıracak provokosyonlara girişmesi halinde ise yaptırım seçeceğinin masada olacağı belirtiliyor. Bildiride ayrıca Erdoğan'a, Libya ve Suriye'de ihtilafların çözümüne yapıcı katkı sunması çağrısının da yer aldığı aktarılıyor.

Somut adımlar için beklenecek mi?

AB'li diplomatlar, asıl somut adımlara ilişkin kararların Haziran ayındaki zirvede alınabileceği bilgisini paylaşırken, önce Erdoğan'ın atacağı adımların görülmek istendiğine, bunun için zamana ihtiyaç duyulduğuna ancak nihai kararın bugün AB'li liderler tarafından alınacağına dikkat çekti.

Sığınmacılara yardım sürecek

AB Komisyonu tarafından hazırlanan taslak sonuç bildirisine göre, Türkiye'ye, 2016 yılındaki Mülteci Mutabakatı kapsamında ev sahipliği yaptığı Suriyeli sığınmacıla için yapılan mali yardımlar sürdürülecek.

Hatta Türkiye'nin dışında, Ürdün ve Lübnan'a da mali yardım yapılmasının planlandığı belirtiliyor.

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