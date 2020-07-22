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AB Zirve Toplantısı sonuçları Rum Yönetimini memnun etti

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AB Zirve Toplantısı sonuçları Rum Yönetimini memnun etti
AB Zirve Toplantısı sonuçları Rum Yönetimini memnun etti

AB üye ülkelerinin Korona virüs salgını ve ekonomiye etkileri sebebiyle destek paketi üzerinde beş gün süren yoğun görüşmelerin ardından sağladıkları uzlaşı, Rum basınında geniş yer bulurken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise, üzerinde uzlaşılan ekonomik paketten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Alitha ve diğer gazeteler, AB üyesi 27 ülkenin liderlerinin beş gün süren yoğun müzakereler sonrasında, Korona virüs salgınının ekonomik etkilerinin azaltılması hedefini güden destek paketinde uzlaşıya vardıklarını yazdılar.
Gazete, AB zirvesinde varılan uzlaşıya ilişkin ayrıntılara geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın ise ekonomik destek paketinden 2 milyar 700 milyon Euro gibi bir ödenekten faydalanacağını yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, günlerce devam eden yoğun müzakerelerin ardından hedefledikleri ekonomik desteği almayı başardıklarını, bundan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın onaylanan paketten 2 milyar 700 milyon Euroluk bir ödenek alma şansının olacağını, bu ödeneğin 1 milyar 451 milyonluk kısmının 2021-2027 dönemi mali bütçesinden, geri kalan miktarın ise Korona virüs salgınının ekonomik etkilerinde kullanılmak üzere ekonomik toparlanma fonundan aktarılacağını vurguladı.

Anastasiadis ayrıca, “Türkiye’nin ihlalci davranışları ve bizzat kendisinin müdahalesinin ardından, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu üçüncü ülkelere finansal destek sağlanabilmesi için, Uluslararası Hukuk ve BM Tüzüğünün öngördüğü ilkelere saygı gösterilmesi şartının getirildiğini” de iddia etti.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Türkiye’ye İlişkin Güvenlik Supapları – Kıbrıs’a 2,7 Milyar” başlıkları altında verirken, Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis’in konuya ilişkin açıklamalarını yansıttı.

Petridis açıklamasında, ödeneklerin onaylanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, varılan anlaşmanın Güney Kıbrıs’ın önceliklerini karşılayan bir plan olduğunu vurguladı.

Petridis, AB tarafından onaylanan ödeneklerin en üst düzeyde kullanılabilmesi için iyi planlama ve vizyon sahibi olmaları gerektiğinin altını çizerek, söz konusu ödeneklerin,  ülkenin sanal ekonomi, sanal eğitim ve çevreci kalkınma gibi önceliklerinin yerine getirilmesi amacına hizmet edeceğini sözlerine ekledi.

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