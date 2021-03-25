AB Zirvesi taslak sonuç bildirgesi: Türkiye'yle Gümrük Birliği'nin genişletilmesi ve Doğu Akdeniz uyarısı

Avrupa Birliği liderlerinin, 2016'da Türkiye'ye verdikleri Gümrük Birliği'nin modernize edilmesiyle ticari bağları derinleştirme taahhüdünü yerine getirmeye karar verdikleri, ancak aynı zamanda Ankara'yı Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarına yeniden başlarsa, ambargolarla karşılaşabileceği uyarısında bulunacağı belirtildi.

Reuters Haber Ajansı'nın gördüğü AB Zirvesi bildirgesinin nihai taslağında "Türkiye'ye uluslararası hukuka aykırı yeni provokasyonlardan ve tek taraflı adımlardan kaçınması çağrısında bulunuyoruz" deniliyor.

Zirve bildirgesi taslağında ayrıca AB liderleri'nin Türkiye'yle daha derin bir gümrük birliği yönünde çalışmaya başlayacağı bildiriliyor.

Taslağa göre, Gümrük Birliği, hizmetler, tarım ürünleri ve kamu ihalelerine genişletilecek.

Bu alandaki uzlaşmaya, Türkiye'nin 2016'da Suriyeli mültecileri kabul etmesi karşılığında varılmıştı.

Bildiri taslağında ayrıca, "AB'nin çıkarlarını savunmak için elindeki tüm seçenekleri ve enstrümanları kullanacağı" da belirtirken "Hukukun üstünlüğü ve temel haklar önemli bir kaygı olmaya devam ediyor" da diyecek.