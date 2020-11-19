AB zirvesinde gündem bütçe krizi

AB liderleri bugün bir zirvede bir araya geliyor. Zirveye koronavirüs salgınının yanı sıra Macaristan ve Polonya’nın AB bütçesini veto etmesinin damga vurması bekleniyor.

AB liderleri bugün bir zirvede bir araya geliyor. Zirveye koronavirüs salgınının yanı sıra Macaristan ve Polonya’nın AB bütçesini veto etmesinin damga vurması bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri liderleri Brüksel'de video konferans aracılığıyla bir araya geliyor. Toplantının en önemli gündem maddesini Macaristan ve Polonya'nın Brüksel'in hukukun üstünlüğü ilkesine muhalefet ederek AB bütçesine onay vermemeleri oluşturacak. Toplantının diğer bir gündem maddesi de koronavirüsle mücadele olacak.

Online bir video konferansta bir araya gelecek AB üye ülkelerinin, salgının ilk yılında öğrenilen dersleri paylaşması ve görüşmelerin 2021'in ilk aylarında üçüncü bir dalganın önlenmesi için bir strateji geliştirmeye odaklanması bekleniyor.

Liderlerin ayrıca Brexit sonrası ticari ilişkileri de masaya yatırması bekleniyor.

Bütçeye veto

Varşova ve Budapeşte Slovenya'nın desteğiyle, Birliğin toplam 1.8 trilyon euroluk uzun vadeli bütçesi ve virüs sonrası toparlanma planınından oluşan paketi, finansal yardımın hukukun üstünlüğü şartına bağlanması nedeniyle veto etti. Ancak Avrupa Parlamentosu bu koşul sağlanmadan bütçeyi kabul etmeyeceğini açıkladı.

Toplantıda bu ülkelerin ikna edilmeye çalışılması bekleniyor zira AB prosedürlerine göre üyelerin AB'nin 750 milyar toparlanma planına fon aktarabilmesi ve trilyonluk 2021-2027 bütçesinin onaylanması kararlarının oybirliği ile alınması gerekiyor.

Polonya ve Macaristan'dan tepki

Polonya ve Macaristan hükümetleri AB'yi, fonlarının ödenmesini Brüksel'in hukukun üstünlüğü ve Avrupa değerleri bakışına gösterdiği saygıya bağlamasını eleştiriyor.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Avrupa oligarşisi"nin zayıf AB üyelerine "zorbalık" yaptığını söyledi. Macaristan Başbakanı Victor Orban da göçe karşı olan ülkelere "şantaj" yapıldığını savundu.

Polonya halihazırda yargı bağımsızlığı ile ilgili bir AB soruşturma sürecinde bulunuyor. Macaristan'ın da Orban yönetimi altında demokratik normlardan uzaklaştığı belirtiliyor.

AB dönem başkanlığını yıl sonuna kadar yürütecek olan Almanya'nın perde arkası görüşmelerde ikna çabalarını sürdürdüğü bildiriliyor.