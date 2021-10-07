  • BIST 1.391,710
  • Altın 502,68
  • Dolar 8,8650
  • Euro 10,2500
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

AB zirvesinde Türkiye için "süper güç" yorumu

» »
Avrupa Birliği (AB), Slovenya'da yapılan AB-Batı Balkan zirvesinde altı Batı Balkan ülkesi; Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan ile başlatılan tam üyelik sürecinin arkasında olduğunu teyit etti.
AB zirvesinde Türkiye için "süper güç" yorumu

Avrupa Birliği (AB), Slovenya'da yapılan AB-Batı Balkan zirvesinde altı Batı Balkan ülkesi; Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan ile başlatılan tam üyelik sürecinin arkasında olduğunu teyit etti.

AB liderleri uzun süren müzakereler sonrası söz konusu altı ülkenin yargı reformundan ekonomik reformlara bir dizi kriteri yerine getirmeleri halinde Birlik'e katılmaları konusunda anlaştı. Ancak 2030 yılında bu sürecin gerçekleşmesine dair bir hedef koyulmadı. 

Zirve sonuç bildirgesinde AB'nin "genişleme sürecine ve Batı Balkanların Avrupa perspektifine yönelik açık desteğini yeniden teyit ettiği" kaydedildi.

Türkiye, Rusya ve Çin endişesi

Litvanya Başbakanı Krisjanis Karins "Burası bizim arka bahçemiz" derken Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da bu görüşü destekleyerek "Eğer AB bu bölgeye gerçek bir perspektif sunmazsa, Çin, Rusya veya Türkiye gibi başka süper güçler, burada daha büyük bir rol oynayacak. Bölge coğrafi olarak Avrupa’ya ait ve Avrupalı bir perspektife ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz

Dünya Bankası verilerine göre Çin Balkan ülkelerinin dış ticaretinde sadece yüzde 8'lik bir paya sahip. Buna karşılık AB halihazırda Balkan ülkelerinin en büyük ticari ortağı konumunda bulunuyor. Ancak Çin Balkan ülkelerine büyük kapsamlı altyapı projeleri için finansman sunuyor. Rusya ise tarihsel bağları olduğu Balkan ülkelerinin AB üyeliğine karşı.

Salı akşamı Brdo Kalesi’nde bir yemekte bir araya gelen liderler AB’nin Çin, ABD ve Afganistan stratejisini masaya yatırmış, liderlerden bazıları dış politika stratejisinin önce AB'nin kendi içinde, yani Balkanlardan başlaması konusunda görüş bildirmişti.

Fransa temkinli

Zirvede AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Balkan ülkelerine "aile" olarak seslenirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un daha temkinli bir söylem benimsemesi dikkat çekti. Macron, Balkanların "Avrupa’nın kalbinde" olduğunu ve tam üyelik için bir yolu hak ettiğini  söyledi.

Danimarka, Fransa ve Hollanda, Romanya ve Bulgaristan'ın 2007 yılında tam üye olması konusunda acele edildiğini savunarak bunun sonucunda İngiltere'ye yaşanan Doğu Avrupalı işçi göçü akınının birçok İngilizin AB karşıtı olmasına yol açtığını belirtti.

2030 hedefi kabul görmedi

AB dönem başkanı Slovenya’nın, Balkan ülkelerinin tam üyeliği için 2030 yılının hedef olarak belirlenmesi girişimi de kabul görmedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte bunun için tarih belirlenmesinin birçok AB ülkesi için fazla ileri gitmek olacağını belirtirken, Merkel "Ben tarih koymaya inanmıyorum. Ben verilen sözlerin tutulmasına inanıyorum. Koşullar yerine getirildiğinde tam üyelik gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

Gerek Macron gerekse AB Konseyi Başkanı Charles Michel, zirvede 27 üyeli birliğin 33 üyeye genişlemesinin karar alma süreçlerini daha karmaşık hale getireceği ve AB içinde reform ihtiyacı doğuracağını dile getirdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nikaragua Devlet Başkanı Ortega piskoposları 'terörist' olarak nitelendirdi05 Ekim 2021 Salı 15:02
  • Fransa'daki kiliselerde 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu tespit edildi05 Ekim 2021 Salı 14:24
  • Macron: G20 Taliban’i tanımanın bedeli konusunda net olmalı05 Ekim 2021 Salı 14:02
  • Bal kabağı kasabasında dünya rekoru heyecanı05 Ekim 2021 Salı 12:28
  • Haaretz: İsrail ABD'den nükleer anlaşmaya dönmemesi halinde İran'a yaptırım uygulamasını istiyor05 Ekim 2021 Salı 11:41
  • Yeni Zelanda’da aşı sertifikası dönemi05 Ekim 2021 Salı 10:10
  • İkinci vatan: Almanyalı mıyız, dışlanıyor muyuz?05 Ekim 2021 Salı 09:13
  • Belçika'da uzun zamandır tartışılan 'pandemi yasası' yürürlüğe girdi04 Ekim 2021 Pazartesi 12:14
  • Avrupa'daki gaz krizi kömür fiyatını 4 kat artırdı04 Ekim 2021 Pazartesi 11:52
  • İslam karşıtı karikatürleri tepki çekmişti… Ünlü ismin şüpheli ölümü04 Ekim 2021 Pazartesi 11:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti