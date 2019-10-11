AB zirvesinde Türkiye’ye yönelik yaptırımlar görüşülecek

Fransa’nın Avrupa Birliği Bakanı Amelie de Montchalin, gelecek hafta düzenlenecek AB zirvesinde Türkiye’ye yönelik yatırımların masaya yatırılacağını söyledi.
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askeri operasyonla ilgili Fransız basınına konuşan Amelie de Montchalin, “Bu konu gelecek hafta AB Konseyi’nde görüşülecek. ” dedi.
Türkiye’ye yönelik olası yaptırımlarla ilgili soru üzerine “bu konu elbette masada” diyen Fransız bakan, “Sivil insanları şok eden ve bölge istikrarı için önemli bu durum karşısında güçsüz kalmayacağız.” ifadesini kullandı.
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