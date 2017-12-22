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Abbas: "ABD'nin önereceği hiçbir barış planını kabul etmeyeceğiz"

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Abbas: "ABD'nin önereceği hiçbir barış planını kabul etmeyeceğiz"
Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından ABD tarafından önerilecek hiçbir barış planını kabul etmeyeceklerini söyledi.

Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Abbas, "ABD bundan böyle barış sürecinde dürüst olmayan bir arabulucudur. ABD tarafından önerilecek hiçbir planı kabul etmeyeceğiz" diye konuştu.

Abbas, Birleşmiş Milletler'de (BM) Kudüs'ü başkent ilan etme kararına karşı oy kullanan ülkelere mali yardımı kesmekle tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'ı da kınadı.

Dün BM Genel Kurulu'nda, Trump'un tek yanlı olarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını fiilen geçersiz kılan bir karar tasarısı büyük bir çoğunlukla kabul edilmişti.

128 oyla alınan kararın bağlayıcılığı ise bulunmuyor.

Macron: Fransa, iki devletli çözüme bağlı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da basın toplantısında ülkesinin İsrail ve Filistin'in yan yana ve barış içinde yaşayacağı "iki devletli çözüm" fikrine hala bağlı olduğunu vurguladı.

Macron, Fransa'nın "zamanı geldiğinde" Filistin devletini, hiçbir baskı altında kalmadan tanıyacağını da söyledi.

Bugün Filistin topraklarında ABD'nin kararından sonra başlayan gösterilerin devam etmesi bekleniyor.

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