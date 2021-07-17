Abbas Güçlü uyardı... Üniversite tercihi için 8 gün kısa bir süre

İşte o açıklama;

Üniversite sınav sonuçları 4 Ağustos’ta açıklanacak. Tercihler ise 5/13 Ağustos arasında. Çok kısa bir süre! Yıllarca süren bir hazırlık dönemi ve geleceğe yön veren tercihler için sadece 8 gün! Sonuçlar erken açıklanamaz ya da süre uzatılmaz mı? Yüzbinler tercih kurbanı olmamalı