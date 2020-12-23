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Abbas Sınay, sessizliğini bozdu: Özgürgün ile tek bir benzerliğim yok

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CTP’nin Eski Milletvekili Abbas Sınay, Twitter’da kendisine yönelik eleştiriler üzerine sessizliğini bozdu!
Abbas Sınay, sessizliğini bozdu: Özgürgün ile tek bir benzerliğim yok

CTP’nin Eski Milletvekili Abbas Sınay, Twitter’da kendisine yönelik eleştiriler üzerine sessizliğini bozdu!

"Abbas Sınay ve Hüseyin Özgürgün arasında tek bir benzerlik gösterir misiniz? Siz Kıbrıs'ta ilk kez yapılan bir istifayı bile itibarsızlaştırıyorsunuz. Bir sorun bakalım dokunulmazlığım mı kaldırıldı yoksa yurt dışına mı kaçtım? Ben Kıbrıs'taki siyasetin pisliğinden kaçtım” dedi.

Sınay, devamla “Ve bir daha yakınına bile uğramadım. Ama Kıbrıs'ta barış ve çözüm mücadelesinde hep yer alacağım. Bu oylamayla CTP itibarsızlaştırmaya çalışmanız sol mücadeleye ve Kıbrıs'ta çözüm ve barış mücadelesine de zarar verir” diye ekledi.

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