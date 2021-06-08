ABD, 20 yıl sonra ilk kez yeni bir Alzheimer ilacını onayladı

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 20 yıl sonra ilk kez Alzheimer hastalığına yeni bir tedavi imkanı sunan ilacı onayladı, ancak ilacın etkisiz olduğunu düşünen bilim insanları da var.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yaklaşık 20 yıllık bir aranın ardından aducanumab isimli maddeyi barındıran Aduhelm isimli ilacın satılması için onay verdi.

Biogen Inc. tarafından üretilen ilaç ile ilgili açıklama yapan FDA, “Bilimsel olarak Aduhelm’in beyindeki amiloid adı verilen yapışkan maddeyi azalttığı tespit edildi. Bu madde de Alzheimer ile ilişkili ve dolayısıyla bu ilaç hastaların yararına olacaktır” ifadesini kullandı.

Aduhelm’in etkisinin sınırlı olacağını yazan Wall Street Journal’a konuşan doktorlar, “Bu ilacı yazdığımızda bütün hastalara iyi gelmeyecektir. Özellikle hastalığı ileri safhalara ulaşmış olan kişilerde” açıklamasını yaptı.

YENİ ALZHEIMER İLACI NASIL ÇALIŞIYOR?

Aduhelm’in laboratuvarda üretilen antikoru bir bağışıklık yaratarak vücudu virüs ve toksin gibi zararlı maddelerden koruyor. Aduhelm, çok yavaş ya da hiç hafıza kaybı yaşamamış yaşlı insanlar modellenerek üretildi.

Vücuda enjekte edildiğinde Aduhelm antikorları beyindeki amiloid öbeklerine ulaşıyor ve onları beyinden temizliyor. Biogen, aducanumab isimli ilacın bu yıl satışa çıkacağını ve daha sonra satış hacminin artacağını duyurdu. Alzheimer ilacı haberinin ardından Biogen’in hisseleri yüzde 38 artarken hisse değeri de 16.5 milyar dolar oldu.

EN SON 2003’TE ONAY ÇIKMIŞTI

Biogen’in CEO’su Michel Vounatsos, “Bu 10 yılı aşkın bir süredir Alzheimer hastalığının karmaşık alanında yapılan tarihi araştırmanın bir sonucudur. Sağlık endüstrisiyle birlikte hastalara yeni ilaçlar sunmaya ve bu büyüyen küresel sağlık krizine çözüm bulmaya devam edeceğiz” dedi.

FDA en son 2003 yılında bir Alzheimer ilacına onay vermişti. Bu ilaçlar semptomları geçici olarak azaltırken, hastalığın gidişatına yönelik bir etki yaratmamışlardı.

Biogen’in geliştirdiği Aduhelm, hafif hafıza kaybı ya da demans yaşayanlar için geliştirilirken, bu ilacın bilim insanlarının Alzheimer’la bağlantılı olduğunu düşündüğü amiloidi hedef aldığı belirtildi.