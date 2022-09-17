  • BIST 3.377,33
  • Altın 983.247
  • Dolar 18.2506
  • Euro 18.2768
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

ABD 2023 mali yılı için Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırdı

» »
ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu 2023 mali yılı için kaldırdıklarını açıkladı.
ABD 2023 mali yılı için Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırdı

A-AA+

Amerika Birleşik Devletleri, 33 yıl sonra 2020'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uygulanan silah ambargosunu kaldırdıktan sonra uygulamanın kapsamını genişletmeye devam ediyor.

Dışişleri Sözcüsü Ned Price, ABD'nin GKRY'ye uyguladığı silah ambargosunu bir yıllığına kaldırdıklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sözcü Ned Price açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 2023 mali yılında yeniden ihracat ve savunma malzemelerinin transferlerinin onaylanmasına izin vermek için Kıbrıs Cumhuriyeti'nin (GKRY) ilgili mevzuat kapsamında gerekli koşulları yerine getirdiğini tespit etmiş ve Kongre'ye tebliğ etmiştir. Koşullara uygunluk yıllık olarak değerlendiriliyor. Bu tespit ve belgelendirmenin bir sonucu olarak, Bakan, 2023 mali yılında Kıbrıs Cumhuriyeti (GKRY) için savunma ticareti kısıtlamalarını kaldırdı."

Sözcü, Washington'un uluslararası silah ticareti düzenlemelerinin, 1 Ekim 2022'den itibaren geçerli olmak üzere yeni politikayı yansıtacak şekilde değiştirileceğini kaydetti.

2019 Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı Yasası ve 2020 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında ABD'nin savunma ürünlerinin Rum yönetimine ihracat kısıtlaması iki koşula bağlanmıştı.

Bu iki yasaya göre, ABD Başkan, GKRY'nin kara para aklama ile mücadelede düzenlemeler yapması ve bunu denetleme konusundaki reformları uygulama çabalarında ABD ile iş birliği yaptığını Kongreye raporladığı ve Rum Kesimi'nin, Rus savaş gemilerinin yakıt ikmali ve hizmet için limanlarına girişini engellemek için gerekli adımları attığını ve atmaya devam ettiğini yılda bir kez bildirdiği takdirde ilgili ambargolar yıllık olarak kaldırılıyor.

Dışişleri Bakanlığı GKRY'nin durumunun söz konusu yasalara uygunluğunu yıllık olarak gözden geçirip Kongre'ye bildiriyor.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da benzer bir karar almıştı.

TÜRK DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TEPKİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "ABD’nin GKRY'e yönelik silah ambargosunu kaldırma yönündeki Eylül 2020'de aldığı kararın kapsamını genişletmesini şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarının söz konusu karara ilişkin tepkisinin tümüyle desteklendiği vurgulandı.

ABD’nin GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönündeki Eylül 2020'de aldığı kararın kapsamının genişletmesini şiddetle kınandığı ifade edilen açıklamada, söz konusu kararın Kıbrıs meselesinin çözümünü olumsuz etkileyeceği belirtildi.

AMBARGONUN TARİHİ

ABD, Türkiye tarafından 1974’te başlatılan Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında Türkiye ve o zamanki adıyla Kıbrıs Cumhuriyeti’ne silah ambargosu uygulamaya başladı.

ABD Başkanı Jimmy Carter, 1977'de Türkiye’ye uygulanan silah ambargosunu kaldırdı. ABD, 1987'de bütün Kıbrıs'ı kapsayacak şekilde yeni bir ambargo kararı aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD’nin elindeki UFO videolarını yayınlamama kararı tepki çekiyor12 Eylül 2022 Pazartesi 23:11
  • Bilim insanları ortaya çıkardı: Bu tam olarak cinayet!12 Eylül 2022 Pazartesi 11:43
  • California'nın kuzeyindeki orman yangınında 11 binden fazla kişi tahliye edildi12 Eylül 2022 Pazartesi 09:06
  • California’daki orman yangınında 11 binden fazla kişi tahliye edildi12 Eylül 2022 Pazartesi 08:58
  • 11 Eylül terör saldırılarının aydınlatılması için davalar sürüyor11 Eylül 2022 Pazar 18:52
  • Papua Yeni Gine’de 7,6 büyüklüğünde deprem11 Eylül 2022 Pazar 11:55
  • New York’ta çocuk felci sebebiyle olağanüstü hal ilan edildi10 Eylül 2022 Cumartesi 20:34
  • Bu kez Suriye özel temsilcisi Nicholas Granger PKK’yı ziyaret etti10 Eylül 2022 Cumartesi 16:25
  • ABD: İki şerif yardımcısı görevleri sırasında öldürüldü10 Eylül 2022 Cumartesi 11:56
  • İnsan hayatını en çok hava kirliliği kısaltıyor10 Eylül 2022 Cumartesi 09:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti