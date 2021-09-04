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ABD 3’üncü dozda Pfizer dışında yeterli aşı bulamıyor

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ABD'de sağlık yetkilileri, Beyaz Saray'a üçüncü doz COVID-19 aşılarının gecikebileceğini bildirdi.
ABD 3’üncü dozda Pfizer dışında yeterli aşı bulamıyor

ABD'de sağlık yetkilileri, Beyaz Saray'a üçüncü doz COVID-19 aşılarının gecikebileceğini bildirdi. Sebebinin ise Pfizer-BioNTech dışındaki Moderna ve Johnson and Johnson gibi aşı firmalarının, "yeterli veri sunmadıkları" olduğu ortaya çıktı.

ABD Başkanı Joe Biden, 18 Ağustos'ta, ülkede hızla yayılan Delta varyantına karşı üçüncü doz destek aşılarına 20 Eylül'de başlanacağını duyurdu. 

Ancak ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yetkilileri, Beyaz Saray COVID-19 Koordinatörü Jeff Zients ile yaptığı toplantıda, Pfizer-BioNTech dışındaki Moderna ve Johnson and Johnson gibi aşı firmalarının, "yeterli veri sunmadıkları" için üçüncü doz aşı onaylarının gecikebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Eylül'de Pfizer ile start verilmesi muhtemel

Pfizer-BioNTech'in üçüncü doz aşısının 20 Eylül'e yetişmesi beklenirken, tatmin edici düzeyde üretim sağlayamayan Moderna'nın onayının ise FDA tarafından ekim ayına ertelenebileceği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Chris Meagher, aşıların üçüncü dozlarının uygulanması öncesinde CDC'nin Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesine (ACIP) atıfta bulunarak, "FDA tarafından tam bir inceleme ve onay ile ACIP tarafından bir tavsiye bekliyoruz" dedi.

Fauci de Moderna demişti

Biden’ın Moderna’yı işaret etmesinin ardından ülkenin bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Anthony Fauci de Amerikalıların hepsinin COVID-19'a karşı tam olarak aşılanmış sayılmak için üçüncü doz mRNA aşısı almaları gerekeceğine inandığını söylemişti.

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