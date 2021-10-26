  • BIST 1.486,560
  • Altın 559,47
  • Dolar 9,6000
  • Euro 11,1400
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAUnicredit'ten dolar/TL'de sert güncelleme

ABD 8 Kasım'dan itibaren kapılarını açıyor

» »
Uluslararası kabul görmüş koronavirüs aşılarından yeterli dozda yaptıranlar 8 Kasım'dan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yeniden seyahat edebilecek.
ABD 8 Kasım'dan itibaren kapılarını açıyor

Uluslararası kabul görmüş koronavirüs aşılarından yeterli dozda yaptıranlar 8 Kasım'dan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yeniden seyahat edebilecek. ABD, pandemi nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır ülkeye girişlerde kısıtlamalar uyguluyordu. 

Beyaz Saray'dan Pazartesi günü yapılan açıklamada, ülkeye giriş yapmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarından ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) veya Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) onay veya acil onay alan aşıları tam olarak yaptırmış olmaları istenecek.

Mevcut durumda Biontech/Pfizer, Astrazeneca, Moderna, Johnson&Johnson, Sinopharm ve Sinovac aşıları kapsam dahilinde bulunuyor. 

Yolcular, ABD'ye uçmadan önce aşı bilgilerini havayollarına belgeledikten sonra seyahat edebilecek. İki doz veya bazı aşılarda tek doz aşılamadan iki hafta sonra insanlar hastalığa karşı korumalı kabul ediliyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, FDA veya DSÖ tarafından onaylı üreticilerden olmak koşuluyla iki farklı aşının yapılmış olmasının da yeterli görüldüğü belirtildi.

Ancak çocuklar veya sağlık nedenleriyle aşı yaptırımayanlar için bazı istisnaların söz konusu olabileceği kaldedildi.

ABD vatandaşları ise ülkeye giriş için aşı şartından muaf tutuluyor. ABD hükümeti, ülkeye seyahat edecek olanlardan aşı belgelerine ek olarak en fazla üç günlük bir negatif korona testi sonucu sunmasını şart koşuyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD, Suriye'nin kuzeyinde El Kaide elebaşının öldürüldüğünü duyurdu23 Ekim 2021 Cumartesi 12:35
  • ABD mahkemesi: Halkbank yargılanabilir23 Ekim 2021 Cumartesi 10:23
  • ABD, bir El Kaide elebaşının öldürüldüğünü açıkladı23 Ekim 2021 Cumartesi 09:11
  • Trump kendi sosyal platformunu kuruyor21 Ekim 2021 Perşembe 11:58
  • ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Kolombiya'ya ziyaret21 Ekim 2021 Perşembe 10:19
  • ABD'den Karadeniz'de Rusya'ya karşı eylem çağrısı21 Ekim 2021 Perşembe 09:06
  • Facebook'un ismi değişiyor mu?20 Ekim 2021 Çarşamba 14:11
  • Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’yu zora sokan corona raporu: Cinayetle suçlanmalı20 Ekim 2021 Çarşamba 13:41
  • Gates Vakfı’ndan Covid-19 ile mücadele için 120 milyon dolar fon20 Ekim 2021 Çarşamba 13:09
  • ABD’de Sağlık Bakanı Yardımcısı Levine yemin etti: İlk dört yıldızlı trans birey20 Ekim 2021 Çarşamba 12:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti