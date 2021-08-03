ABD, 8 ülkeyi 'yüksek riskli' listesine ekledi

ABD, 16 ülke ve adayı salgın nedeniyle "tüm seyahatlerden kaçının" tavsiyesinin verildiği yüksek riskli ülkeler listesine dahil etti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) "Seviye 4" listesine eklediği ülkeler, Andorra, Yunanistan, İran, İrlanda, Kazakistan, Libya, Malta ve Lesotho ile Curaçao (Hollanda Antilleri) Cebelitarık, Guadeloupe, Man Adası, Martinique, Saint Barthelemy, ABD Virgin Adaları ve Saint Martin Adaları oldu.

Söz konusu ülke ve adalara seyahatin COVID-19 vaka sayılarının yüksek olması nedeniyle risk teşkil ettiğine dikkati çeken CDC, buralara seyahatten kaçınılması tavsiyesinde bulundu.

ABD'de yetişkin nüfusun 70'i ilk doz aşısını yaptırdı

ABD'de yetişkin nüfusun yüzde 70'i en az bir doz yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı yaptırdı.

Beyaz Saray COVID9 Veri Direktörü Cyrus Shahpar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD'de koronavirüse karşı en az bir doz aşı yaptıran yetişkin nüfusun oranının yüzde 70'e ulaştığını açıkladı.

Biden yönetimi, ABD'nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'ne kadar yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanması hedefine bir ay gecikmeli ulaşmış oldu.

Koronavirüs salgınında son durum

ABD'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 322 artarak 612 bin 135'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 77 bin 564 artışla 34 milyon 756 bin 6'ya yükseldi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 322 artarak 612 bin 135 oldu.

California, 3 milyon 944 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 120 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 523 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 386 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 625, Texas'ta 53 bin 186 oldu.