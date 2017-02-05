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ABD Adalet Bakanlığı'ndan temyiz başvurusu

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ABD Adalet Bakanlığı'ndan temyiz başvurusu
ABD Adalet Bakanlığı, Federal Yargıç Robart’ın yedi ülkeye uygulanan vize yasağı ile ilgili kararının iptali için Temyiz Mahkemesi 9. Dairesine başvurdu.

ABD medyasında yer alan habere göre, Yargıç Robart’ın cuma günü aldığı karar, yönetim cephesinde tepki ile karşılanmıştı. Akşam saatlerinde Beyaz Saray yazılı bir açıklama ile kararı eleştirirken, cumartesi sabahı Trump, Twitter hesabından yargıcın kararını “gülünç” diye nitelendirmişti.

Adalet Bakanlığı temyiz dosyasını hazırlarken, İç Güvenlik ile Dışişleri Bakanlıkları yargıcın kararını uygulamaya koydu.

Trump geçen hafta cuma günü imzaladığı başkanlık kararnamesi ile Sudan, Irak, Suriye, İran, Libya, Yemen ve Somali vatandaşlarına vize verilmesi ve bu ülkelerden gelenlerin ülkeye alınmaması talimatını vermişti.

Kararname ile ayrıca Suriye’den mülteci girişi süresiz askıya alınmıştı.

Trump’ın bu kararı ülke çapına protestolara yol açmıştı. Yeni başkan bu kararından dolayı içeriden ve dışarıdan pek çok siyasi liderin tepkisi ile karşı karşıya kalmıştı.

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