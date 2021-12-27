ABD, adaylığını açıklayan Dr. Mehmet Öz’ü tartışıyor

ABD’de yaptığı televizyon programlarıyla ünlenen ve Türkiye’de de oldukça tanınan bir isim olan kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz’ün Cumhuriyetçi Parti’den ABD Senatosu'na adaylığının ardından her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

ABD’de yaptığı televizyon programlarıyla ünlenen ve Türkiye’de de oldukça tanınan bir isim olan kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz’ün Cumhuriyetçi Parti’den ABD Senatosu'na adaylığının ardından her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

En son ABD merkezli New York Times gazetesi, Dr. Öz’ün pandeminin ilk dönemlerinde sıtma ilaçları hidroksiklorokin ve klorokinin baş destekçilerinden olduğunu yazdı. New York Times, Öz ile ilgili “The Dr. Oz Show”da mucizevi kilo verme kürlerini tanıtmak için kullandığı en iyi olma iddiasını desteklemek için, harika olduğunu söylediği sınırlı araştırmaları öne çıkardı.” ifadelerini kullandı.

YANLIŞ BİLGİ VERMİŞ

Dr. Öz, TV programında ‘oyun değiştirici’ olarak nitelediği klorokin ve hidroksiklorokinin tanıtımını yapmakla da suçlandı.

Çünkü yapılan araştırmalar gösteriyor ki, hidroksiklorokin ile tedavi edilen Covid-19 hastalarının, tedavi edilmeyen hastalara göre ölüm olasılığı daha yüksek. Ve bu araştırmaların ortaya çıkmasıyla da Dr. Öz ısrarını durdurdu.

Dr. Öz, Fox izleyicilerine verdiği demeçte, ülkenin önde gelen bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Anthony S. Fauci’nin sözlerini de eleştirmişti.

‘ŞÜPHELİ TIBBİ TAVSİYELERİ VAR’

Dr. Öz, geçen ay, şöhretinin kendisine bu yarışta önemli bir avantaj sağladığı Pensilvanya’daki Cumhuriyetçilerin ön seçimlerinde yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle ‘özgürlüklerini ellerinden alan’ siyasetçilere yüklenmişti.

New York Times, 2009 yılından bu yana The Dr. Öz Show’u sunan Türk asıllı doktorun, ABD’nin en iyilerinden biri olarak konumlansa da ‘şüpheli tıbbi tavsiyeler’ konusundaki uzun geçmişi nedeniyle eleştiriliyor.

Öz, ‘zayıf kanıtlara dayanan kapsamlı iddialarda bulunmakla’ suçlanıyor.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

61 yaşındaki Dr. Oz, kilo verme hapları hakkında ileri sürdüğü iddialar nedeniyle de ABD Senatosu’nun yanı sıra meslektaşlarından da büyük eleştiri almıştı. Bunun üzerine 2015 yılında Columbia Üniversitesi tıp fakültesinden kovuldu ve “tekrar tekrar bilimi ve kanıta dayalı tıbbı küçümsediği” öne sürüldü. Ancak Öz bunun üzerine bir aksiyon almaktan kaçındı.

Gazete, Öz’ün bazı iddialarını da gündeme taşıdı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin onayladığı ürünlere karşı çıkmasına örnekler verdi. Öz’ün bir programında elma suyunun arsenik içerdiğini söylemesi ve insanları uyarmasının ‘sorumsuz ve yanıltıcı’ olduğu belirtilirken, 2013’te kadınları sutyenlerinde cep telefonu taşımanın meme kanserine yol açabileceği konusunda uyardı. Ancak bu uyarının bilimsel bir dayanağı yoktu.

TAVSİYELERİ KANITLANMIYOR

2014’te British Medical Journal, Dr. Oz’un programıyla ilgili 80 tavsiyeyi analiz etti ve yarısından azının kanıtlarla desteklendiği sonucuna vardı.

2010’larda tıp fakültesine ara verdikleri sırada “The Dr. Oz Show” üzerinde bir yıl çalışan iki araştırmacı, programın çoğu konusunun yapımcılar tarafından ortaya çıktığını ve konuların genellikle internetten alındığını söyledi.

Dr. Oz’un hem kendi programlarında hem de Fox News’le ilgili canlı yayındaki tıbbi tavsiyesi, siyasi alana girerken daha büyük bir önem kazandı. Hidroksiklorokin tanıtımı Başkan Donald J. Trump’ın dikkatini çekti ve sağdaki virüs hakkında erken ortaya atılan yanlış bilgilere katkıda bulunulmasını sağladı.

‘SİYASET KONUSUNDA GÜVEN VERMİYOR’

Pennsylvania Üniversitesi’nde tıp etiği ve sağlık politikası yardımcı doçentlerinden Harald Schmidt, “Bilgi zarar verebilir – burada takdir etmemiz gereken en önemli şey bu” dedi. “Onun sicili oldukça endişe verici. Şimdiye kadar gördüklerimiz, bunun makul siyasete yardımcı olacağına dair güven vermiyor.” dedi.

Öz’ün bundan sonra ne gibi eleştirilerle karşılaşacağı bilinmez, ancak Cumhuriyetçi Parti adaylığı yolunda her gün ABD basınında gündem olmaya devam edecek gibi gözüküyor…