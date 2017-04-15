ABD, Afganistan'da GBU-43 kullanmış

ABD'nin, Afganistan'ın Nangarhar ilinde terör örgütü DEAŞ hedeflerine yönelik kullandığı "tüm bombaların anası" olarak bilinen GBU-43'ün, ABD envanterindeki en büyük iki bombadan biri olduğu ortaya çıktı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan ordusunun envanterindeki en büyük GPS güdümlü nükleer olmayan bombasının Nangarhar ilinin Archin kasabasında DEAŞ-Horosan olarak bilinen DEAŞ'ın Afganistan'daki koluna ait mağara ve sığınakları imha etmek üzere kullanıldığını duyurdu.

Pentagon'un açıklaması dikkatleri GBU-43 bombasına çevirdi. Teknik adı büyük ordonat hava bombası olan GBU-43, Amerikan ordusunda kısaltması olan MOAB'dan türetilen "tüm bombaların anası" (Mother of All Bombs) olarak da biliniyor.

Pentagon, MOAB güdümlü bombası için 2002 yılında çalışmaların başlatıldığı ve söz konusu bombanın 2003'te tamamlandığı belirtiliyor.

ABD Hava Kuvvetleri envanterindeki bilgilere göre çeşitli testlere tabi tutulduktan sonra MOAB bombası 2008'de Amerikan ordusunun envanterine eklendi.

ETKİ OLARAK EN BÜYÜK, ÖLÇÜT OLARAK İKİNCİ BÜYÜK

İlk kez bir harekatta kullanılan bombanın 9 ton patlayıcı olmak üzere toplam 10,5 ton ağırlığında, 10 metre uzunluğunda ve bir metre çapında olduğu ifade ediliyor.

Bomba konsept olarak Vietnam Savaşı'nda geliştirilen güdümsüz BLU-82B bombasından yola çıkılarak C-130 Herkül bombardıman uçaklarına uyumlu olacak şekilde geliştirildi.

Etki alanının yüzeysel genişliği ve yakıcı etkisinin yanı sıra aşırı yüksek ses ve yüksek parlaklığa sahip alevi sayesinde de psikolojik bir silah olarak değerlendiriliyor.

Diğer taraftan ABD'nin envanterinde patlayıcı miktarı ve etkisi bakımında MOAB kadar olmasa da ölçüt olarak bundan daha büyük bir bomba da bulunuyor.

Büyük ordonat delici veya GBU-57A olarak bilinen söz konusu bomba 14 ton ağırlığında ancak patlayıcı miktarı 5 ton civarında ve geniş etki alanından çok ağırlığı ve itme hızından dolaylı sığınak delici olarak kullanılıyor.

RUSYA'DA DA "TÜM BOMBALARIN BABASI" VAR

ABD'nin "tüm bombaların anası" bombasına karşı Rusya'nın da 2007 yılında benzer ölçekte bir bomba ürettiği ve bunu "tüm bombaların babası" olarak tanımladığı biliniyor.

Rus ordusu Eylül 2007'de teknik adı güçlendirilmiş termobarik hava bombası olan bombanın geliştirildiğini dünyaya duyururken bunun ABD'nin MOAB bombasından daha güçlü olduğunu iddia etmişti.

ABD'nin MOAB bombasının 9 ton patlayıcısına karşılık Rusya'nın bombası 7,8 ton termobarik patlayıcı içeriyor ancak patlama sırasında 44 tonluk TNT patlayıcısı etkisi yapıyor ve yıkıcı etkisi yaklaşık 300 metreye kadar varabiliyor.