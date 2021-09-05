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ABD: Afganistan'da iç savaş çıkması çok muhtemel; terörist gruplar canlanabilir

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ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Afganistan'da iç savaş çıkmasının 'çok muhtemel' olduğunu ve bunun da ülkede terörist grupların canlanmasına yol açacağını söyledi.
ABD: Afganistan'da iç savaş çıkması çok muhtemel; terörist gruplar canlanabilir

ABD'nin 20 yıl süren Afganistan savaşına son vererek ülkeden çekilmesinin adından Taliban kısa sürede kontrolü ele aldı. Henüz hükümet açıklamayan Taliban, sadece Pencşir vilayetini alamadı. Burada direniş devam ederken taraflar arasında çatışmalar yaşanıyor.

Afganistan'dan çekilmenin tamamlanmasının ardından ABD medyasına konuşan Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Taliban kontrolüne giren ülkede iç savaş çıkmasının 'muhtemel' olduğunu söyledi. Taliban'ın gücü kontrol etme kapasitesini sorgulayan Milley, "Daha geniş bir iç savaş çıkma olasılığının var olduğunu düşünüyorum. Bu da aslında El Kaide'nin yeniden kurulmasına, IŞİD veya diğer terörist grupların büyümesine yol açabilecek koşullara yol açacaktır" dedi. Milley, ülkedeki şartların 12, 24 veya 36 ay içerisinde terörist grupların yeniden canlanacağını gösterdiğini öne sürdü.

11 Eylül saldırılarıyla başlayan işgal

ABD'deki 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra Afganistan'ı işgal eden Amerikan ordusu, son askerlerini Taliban'la yaptığı anlaşma ve koordinasyonla 30 Ağustos'ta çekti. Çekilme sırasında Afganistan ordusu kısa sürede çökerken Taliban ciddi bir direnişle karşılaşmadan Kabil'e girdi.

Ülkede kontrolü ele alan Taliban kadın hakları gibi konularda uluslararası topluma ılımlı mesajlar vermeye başladı. Ancak başta AB ve ABD olmak üzere birçok ülke ve birlik Taliban'ın kuracağı hükümete mesafeli yaklaştı.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Taliban'ın kontrol ettiği Afganistan'da yeni kurulacak hükümetin ancak belli kriterleri karşıladıktan sonra tanınabileceğini söyledi. AB tarafı da Taliban'ın sözlerine değil eylemlerine göre hareket edeceğini duyurdu.

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