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ABD Afganistan'dan çekildi: Taliban'dan kutlama!

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ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutana Orgeneral Kenneth McKenzie dün gece saatlerinde ABD'nin Afganistan’daki 20 yıllık işgalinin sona erdiğini duyurdu.
ABD Afganistan'dan çekildi: Taliban'dan kutlama!

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutana Orgeneral Kenneth McKenzie dün gece saatlerinde ABD'nin Afganistan’daki 20 yıllık işgalinin sona erdiğini duyurdu. 15 Ağustos'ta Kabil'de kontrolü ele alan Taliban, ABD yönetimiyle 31 Ağustos'a kadar Afganistan'dan tamamen çekilme konusunda anlaşmaya varmıştı.

ABD'nin en uzun savaşı olan Afganistan'ın işgalinin 20 yıl sonra sonlanmasını Taliban güçleri Kabil Havalimanı'na girdi ve kentte havai fişek patlattı.

Taliban Sözcüsü Qari Yusuf Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda, "Son ABD askeri de ülkeyi terk etti, ülkemiz yeniden bağımsızlığını kazandı" dedi.

Öte yandan gece saatlerinde Kabil Havalimanı’na giren Taliban güçleri, "Her şey çok güzel olacak, endişe etmeyin" ifadelerini kullandı.

Bir başka Taliban üyesi ise, "Allah'a şükürler olsun havaalanına girdik. Hiçbir problem yok" dedi.

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