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ABD aralarında İsrail merkezli 2 casus yazılım firmasının bulunduğu 4 şirketi kara listeye aldı

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ABD yönetimi, aralarında İsrail merkezli teknoloji firmaları NSO Group ve Candiru'nun da olduğu 4 şirketi, yabancı ülkelere casus yazılım sattıkları gerekçesiyle kara listeye aldı.
ABD aralarında İsrail merkezli 2 casus yazılım firmasının bulunduğu 4 şirketi kara listeye aldı

ABD yönetimi, aralarında İsrail merkezli teknoloji firmaları NSO Group ve Candiru'nun da olduğu 4 şirketi, yabancı ülkelere casus yazılım sattıkları gerekçesiyle kara listeye aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "ABD hükümeti, ABD'nin ulusal güvenlik ya da dış politika çıkarlarına ters düşen eylemleri nedeniyle 4 yabancı şirketi yaptırım listesine almıştır." ifadesine yer verildi.

Söz konusu şirketlerin İsrail merkezli NSO Group ve Candiru ile Rusya merkezli Positive Technologies ve Singapur merkezli Coseinc olduğu belirtilen açıklamada, şirketlerin merkezlerinin yer aldığı ülkelere ya da hükümetlere yönelik adım atılmadığı vurgulandı.

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