  • BIST 1.608,540
  • Altın 568,64
  • Dolar 9,7071
  • Euro 11,2548
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

ABD askerine verildikten sonra kaybolan Afgan bebek bulunamıyor

» »
Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçan Afgan ailenin Kabil Havalimanı'ndaki karmaşada bir Amerikan askerine verdikten sonra kaybolan 2 aylık bebeklerinin bulanamadığı öğrenildi.
ABD askerine verildikten sonra kaybolan Afgan bebek bulunamıyor

Reuters’ın haberine göre 19 Ağustos’ta ailesiyle ülkeyi terk etmeye çalışan Kabil’deki ABD Büyükelçiliği çalışanı Mirza Ali Ahmadi’nin Kabil Havalimanı’nda parmaklıkların üzerinden bir Amerikalı askere teslim ettiği bebeği bir daha bulunamadı.

Sohail adındaki 2 aylık bebeğini parmaklıkların diğer tarafındaki ABD askerine uzattığını söyleyen Ahmadi, yarım saat sonra ailesiyle karşı tarafa geçtiklerinde diğer ailelerin aksine bebeklerini bulamadıklarını ifade etti.

Ahmadi, bir görevlinin, bebeğin ülke dışına çıkartılmış olabileceğini söylemesi üzerine eşi ve diğer 4 çocuğuyla tahliye uçağına bindiğini anlattı.

Katar ve Almanya üzerinden Texas’taki Forth Bliss üssüne ulaşan ailenin, bebeklerini aramaya devam ettiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, tüm yolları kullanarak bebeği bulmak için uluslararası toplumla çalışıldığı açıklamasını yaptı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzdihamdan sonra gelen açıklama: "Çok üzgünüm, polisle işbirliği içindeyiz"07 Kasım 2021 Pazar 20:21
  • Türkiye'nin çağrılmadığı Demokrasi Zirvesi'nin davetli listesi tartışmalara yol açtı07 Kasım 2021 Pazar 19:41
  • Meksika'da Freni Arızalanan Kamyonun Araçlara Çarpması Sonucu 19 Kişi Öldü07 Kasım 2021 Pazar 12:07
  • Politico sızdırdı: 'Türkiye' iddiası06 Kasım 2021 Cumartesi 20:01
  • Biden, Gazetecileri Tedarik Zinciri Sıkıntısını Net Şekilde Anlatamamakla Eleştirdi06 Kasım 2021 Cumartesi 18:49
  • 5 milyon dolar ödül06 Kasım 2021 Cumartesi 17:00
  • ABD Temsilciler Meclisi'nden 1 trilyon dolarlık altyapı paketine onay06 Kasım 2021 Cumartesi 16:37
  • Ölü ve yaralılar var06 Kasım 2021 Cumartesi 14:44
  • 3 polis hayatını kaybetti06 Kasım 2021 Cumartesi 14:25
  • New York Times’tan kapsamlı Erdoğan analizi: Siyasi bir fırsat olarak görüyor06 Kasım 2021 Cumartesi 12:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti