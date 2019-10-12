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ABD askerleri Kobani'deki üsse geri döndü

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Suriye'nin Kobani kentinde ABD üssüne yakın bir yerden YPG'nin Türkiye'ye saldırması ve Türkiye'nin karşılık vermesi üzerine bölgeden çekilen ABD askerleri bugün geri döndü.
ABD askerleri Kobani'deki üsse geri döndü

Suriye'nin Kobani kentinde ABD üssüne yakın bir yerden YPG'nin Türk karakoluna saldırması ve Türkiye'nin karşılık vermesi üzerine bölgeden geçici süreliğine çekilen ABD askerleri, bugün üsse geri döndü. Zırhlı araçlarla bölgeye dönen ABD askerleri havadan da ABD Savaş Uçakları tarafından korundular.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ise üs yakınlarından açılan taciz ateşine karşılık verildiğini, Amerikan tarafından konunun iletilmesi sonucu ateşe son verildiğini açıklamıştı.

Açıklamada ayrıca 'kesinlikle ABD ve Koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir' denilmişti.

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

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