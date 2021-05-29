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ABD askerleri NATO tatbikatı sırasında 'yanlışlıkla' ayçiçeği fabrikasını bastı

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Bulgaristan’daki NATO tatbikatı sırasında 7 ABD askeri 'yanlışlıkla' ayçiçeği fabrikasını bastı, silah doğrulttukları işçileri yere yatırdı.
ABD askerleri NATO tatbikatı sırasında 'yanlışlıkla' ayçiçeği fabrikasını bastı

Bulgaristan’da NATO tatbikatı sırasında "yanlış talimat aldıkları" öne sürülen 7 ABD askeri, bir ayçiçeği fabrikasına baskın düzenledi.

Olay, Çeşnigirovo Hava Üssü yakınlarında yapılan "Swift Response" adlı NATO tatbikatı sırasında gerçekleşti.

Baskın görüntülerinde silahlı ABD askerlerinin, fabrika duvarını aşıp işçilere silah doğrulttukları görülürken, işçiler ve fabrika yönetimi duruma tepki gösterdi..

Fabrikanın sahibi Marin Dimitrov, Savunma Bakanlığına başvurup özür ve açıklama talep ettiğini söylerken, "Ezildik ve aşağılandık. Resmen ölüm tehdidi aldık. Adeta gangster veya terörist muamelesi gördük. Adalet yoluyla haklarımı sonuna kadar arayacağım" diye konuştu.  

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