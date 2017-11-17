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ABD Avrupa'da terör tehlikesine karşı uyardı

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ABD Avrupa'da terör tehlikesine karşı uyardı
ABD, vatandaşlarını Noel ve yılbaşı etkinlikleri döneminde Avrupa'da olası bir terör saldırısına karşı uyardı. Uyarıda geçen yılbaşı gecesi İstanbul'da düzenlenen saldırıya da işaret edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından dün kamuoyuna duyurulan yeni seyahat uyarısında, Noel dönemi ve yeni yıl kutlamaları sırasında Avrupa’da terör riskinin arttığı vurgulandı. Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada "Bakanlık, gelecekteki muhtemel terör saldırılarından dolayı endişe duymaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların daima dikkatli olunması gerektiğinin belirtildiği uyarıda, "terör sempatizanları ya da kendi kendine radikalleşmiş kişilerin hiçbir ön uyarı olmaksızın Noel günlerinde ya da benzer etkinliklerde eyleme geçebileceği" kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı uyarısında, geçen yıl 19 Aralık’ta Berlin Breitscheid Meydanı’ndaki Noel panayırına düzenlenen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği kamyonlu saldırı ile İstanbul’da yılbaşı gecesi Reina adlı gece kulübüne düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı örnek gösterdi.

Saldırganların hedefi kalabalık mekanlar

Washington’dan yapılan açıklamada "Fransa, Rusya, İsveç, İngiltere, İspanya ve Finlandiya'da düzenlenen ve ayrıntılı şekilde medyada yer verilen saldırıların, hem İslamcıların hem de IŞİD ve El Kaide gibi örgütlerin hala aktif olduğunu gösterdiğine" dikkat çekildi.

Saldırganların özellikle turistik etkinliklerin, havaalanları ya da tren garlarının, pazar, panayır, alışveriş merkezleri ile restoran gibi kalabalık mekanları hedef alabilecekleri vurgulandı.

Seyahat uyarısının 31 Ocak 2018 tarihine dek geçerli olduğu belirtildi.

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